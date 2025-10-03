  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منتخب شابات الطائرة يعسكر في الأردن

منتخب شابات الطائرة يعسكر في الأردن

2025-10-03 08:05:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬

يخوض‭ ‬منتخب‭ ‬شابات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬معسكرا‭ ‬تحضيريا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬حبيب‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬والكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الورقاء‭ ‬مدربا،‭ ‬ومنى‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬مدربا‭ ‬مساعدا،‭ ‬واختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬مليحة‭ ‬غريب،‭ ‬وإدارية‭ ‬المنتخب‭ ‬وديعة‭ ‬عادل‭ ‬و12‭ ‬لاعبة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬تحضيرا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬تستقبلها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬22‭-‬31‭ ‬أكتوبر‭.‬

MENAFN03102025000055011008ID1110148597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث