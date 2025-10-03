منتخب شابات الطائرة يعسكر في الأردن

منتخب شابات الطائرة يعسكر في الأردن
كتب: علي ميرزا
يخوض منتخب شابات الكرة الطائرة معسكرا تحضيريا في العاصمة الأردنية عمان حتى 12 من أكتوبر الجاري.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد حبيب عبد الله والكابتن إبراهيم الورقاء مدربا، ومنى عبد الله مدربا مساعدا، واختصاصي العلاج الطبيعي مليحة غريب، وإدارية المنتخب وديعة عادل و12 لاعبة.
ويأتي هذا المعسكر تحضيرا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت 18 عاما التي تستقبلها المملكة خلال الفترة 22-31 أكتوبر.
