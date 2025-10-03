  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مرهج يعود إلى منتخب لبنان

مرهج يعود إلى منتخب لبنان

2025-10-03 08:05:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬المهاجم‭ ‬سامي‭ ‬مرهج‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيرا‭ ‬لمواجهتي‭ ‬بوتان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬و14‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وأثار‭ ‬مرهج‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكولومبي‭ ‬إعادة‭ ‬قيده‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تشيلي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬غداة‭ ‬تألقه‭ ‬مع‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬بيريرا‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬عدة‭ ‬فرق‭ ‬محلية‭ ‬تابعت‭ ‬وضعه‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬بغية‭ ‬ضمه‭.‬

وكشف‭ ‬اللاعب‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬ولديه‭ ‬أصول‭ ‬لبنانية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والده،‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬باستطاعته‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬بسبب‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭).‬

وقال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خلال‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إل‭ ‬ببار‭ ‬كاراكول‮»‬‭ ‬الكولومبي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬الآن‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬كولومبيا‭. ‬فيفا‭ ‬تقول‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬متطلبات‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استيفاؤها‭ ‬جميعا‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬إمكانية‭ ‬لتغيير‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أحد‭ ‬الشروط‭ ‬هو‭ ‬الانتظار‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬لعب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬وهناك‭ ‬شروط‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬أنا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭. ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أبدأ‭ ‬بترك‭ ‬حلم‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬كولومبيا‭ ‬جانبا‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬مرهج‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬باللعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬قبل‭ ‬تلقيه‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬ثم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭.‬

وخاض‭ ‬مرهج‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬منتخب‭ ‬الأرز‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬مجموعته‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ (‬3‭) ‬واليمن‭ ‬ثالثة‭ (‬2‭) ‬وبوتام‭ ‬رابعة‭ (‬1‭).‬

MENAFN03102025000055011008ID1110148592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث