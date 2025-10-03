مرهج يعود إلى منتخب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬المهاجم‭ ‬سامي‭ ‬مرهج‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيرا‭ ‬لمواجهتي‭ ‬بوتان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬و14‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وأثار‭ ‬مرهج‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكولومبي‭ ‬إعادة‭ ‬قيده‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬تشيلي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬غداة‭ ‬تألقه‭ ‬مع‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬بيريرا‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬عدة‭ ‬فرق‭ ‬محلية‭ ‬تابعت‭ ‬وضعه‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬بغية‭ ‬ضمه‭.‬

وكشف‭ ‬اللاعب‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬ولديه‭ ‬أصول‭ ‬لبنانية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والده،‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬باستطاعته‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬بسبب‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭).‬

وقال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خلال‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إل‭ ‬ببار‭ ‬كاراكول‮»‬‭ ‬الكولومبي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬الآن‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬كولومبيا‭. ‬فيفا‭ ‬تقول‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬متطلبات‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استيفاؤها‭ ‬جميعا‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬إمكانية‭ ‬لتغيير‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أحد‭ ‬الشروط‭ ‬هو‭ ‬الانتظار‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬لعب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مباريات،‭ ‬وهناك‭ ‬شروط‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬أنا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭. ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أبدأ‭ ‬بترك‭ ‬حلم‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬كولومبيا‭ ‬جانبا‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬مرهج‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬باللعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬قبل‭ ‬تلقيه‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللبناني‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬ثم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭.‬

وخاض‭ ‬مرهج‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬منتخب‭ ‬الأرز‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬مجموعته‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ (‬3‭) ‬واليمن‭ ‬ثالثة‭ (‬2‭) ‬وبوتام‭ ‬رابعة‭ (‬1‭).‬