مرهج يعود إلى منتخب لبنان

مرهج يعود إلى منتخب لبنان
بيروت - (أ ف ب): عاد المهاجم سامي مرهج إلى تشكيلة منتخب لبنان لكرة القدم تحضيرا لمواجهتي بوتان في العاصمة القطرية الدوحة في 9 و14 اكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.
وأثار مرهج (18 عاما) جدلا في الآونة الأخيرة حيث كان يحاول الاتحاد الكولومبي إعادة قيده قبل المشاركة في كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي، لا سيما غداة تألقه مع ديبورتيفو بيريرا إذ ان عدة فرق محلية تابعت وضعه عن كثب بغية ضمه.
وكشف اللاعب المولود في كولومبيا ولديه أصول لبنانية من جهة والده، أن ليس باستطاعته اللعب في صفوف المنتخب الكولومبي بسبب الشروط التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وقال في وقت سابق خلال حديث مع برنامج «إل ببار كاراكول» الكولومبي: «أنا الآن منفصل عن منتخب كولومبيا. فيفا تقول: إن هناك متطلبات ويجب أن يتم استيفاؤها جميعا. لا توجد إمكانية لتغيير الاتحاد، أحد الشروط هو الانتظار 3 سنوات إذا لم يتم لعب أكثر من 4 مباريات، وهناك شروط أخرى».
وتابع: «اليوم أنا جزء من المنتخب اللبناني. عليّ أن أبدأ بترك حلم اللعب مع كولومبيا جانبا والتركيز على المنتخب اللبناني».
وأشار مرهج إلى أنه كان يحلم باللعب مع المنتخب الكولومبي، لكنه لم يتلق الدعم من الاتحاد للاستمرار في الفئات العمرية، قبل تلقيه دعوة من الاتحاد اللبناني للعب مع منتخب تحت 20 عاما ثم المنتخب الأول.
وخاض مرهج ثلاث مباريات مع «منتخب الأرز» بعد مشاركته مع منتخب تحت 20 عاما.
ويتصدر المنتخب اللبناني مجموعته بأربع نقاط من مباراتين أمام بروناي دار السلام (3) واليمن ثالثة (2) وبوتام رابعة (1).
