وفيات الأردن.. الأربعاء 1-10-2025

2025-10-01 02:12:15
خبرني - انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الأربعاء 1-10-2025:

أنور محمد أحمد مرار

مرثا يعقوب ابراهيم الحجازين

مصطفى حسان أبو سرور

مصطفى محمود عيادات

طارق عادل حسين شابسوغ

مظهر محمد فايز النصيرات

محمد سطعان الحسن الردايدة

نصرة محمد يعقوب الأمير

فاطمة يوسف طه

إنا لله وإنا إليه راجعون

