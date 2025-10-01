  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فريقا اتحاد الرمثا ودوقرة يتصدران دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

2025-10-01 02:06:38
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- تصدر فريقا اتحاد الرمثا ودوقرة، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2025/2026.
وشهدت منافسات الأسبوع الثالث التي اختتمت مساء أمس، تفوق جرش على معان 2-0، واتحاد الرمثا على مغير السرحان 10-0.
وتعادل صما مع الصريح 1-1، فيما تغلب عمان FC على كفرسوم 3-2.
وفاز دوقرة على الهاشمية 2-0، والعربي على الطرة 4-1، واليرموك على شباب العقبة 1-0.
ويتشارك اتحاد الرمثا ودوقرة صدارة الترتيب بـ9 نقاط لكل منهما، يليه جرش والعربي 7، ثم الهاشمية ومعان 6 نقاط، عمان FC، الطرة، اليرموك، وكفرسوم 3، صما نقطتين، الصريح وشباب العقبة بنقطة واحدة، فيما بقي مغير السرحان دون نقاط.
وبحسب نظام البطولة، تُقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

