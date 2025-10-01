فريقا اتحاد الرمثا ودوقرة يتصدران دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

403
فريقا اتحاد الرمثا ودوقرة يتصدران دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- تصدر فريقا اتحاد الرمثا ودوقرة، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2025/2026.
وشهدت منافسات الأسبوع الثالث التي اختتمت مساء أمس، تفوق جرش على معان 2-0، واتحاد الرمثا على مغير السرحان 10-0.
وتعادل صما مع الصريح 1-1، فيما تغلب عمان FC على كفرسوم 3-2.
وفاز دوقرة على الهاشمية 2-0، والعربي على الطرة 4-1، واليرموك على شباب العقبة 1-0.
ويتشارك اتحاد الرمثا ودوقرة صدارة الترتيب بـ9 نقاط لكل منهما، يليه جرش والعربي 7، ثم الهاشمية ومعان 6 نقاط، عمان FC، الطرة، اليرموك، وكفرسوم 3، صما نقطتين، الصريح وشباب العقبة بنقطة واحدة، فيما بقي مغير السرحان دون نقاط.
وبحسب نظام البطولة، تُقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
