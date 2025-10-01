الفلبين: 60 قتيلا ومئات الإصابات جراء زلزال بقوة 6,9 درجة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الفلبين: 60 قتيلا ومئات الإصابات جراء زلزال بقوة 6,9 درجة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان الأول من تشرين الأول (بترا) - أعلنت السلطات الفلبينية صباح اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب مساء أمس الثلاثاء وسط الأرخبيل بقوة 6,9 درجة أوقع حتى الآن ما يصل إلى 60 قتيلا، إضافة إلى مئات الإصابات، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، قال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني رافاييليتو أليخاندرو، للصحافيين في مانيلا "ما زلنا نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلب للغاية، كما تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا جراء هذا الزلزال".
وقالت حصيلة نُشرت في وقت سابق من الليل أن عدد الضحايا بلغ 34 قتيلا على الأقل.
وتسارعت في الفلبين عمليات البحث عن ناجين غداة زلزال عنيف ضرب وسط البلاد بقوة 6,9 درجة، في كارثة جديدة تأتي في وقت لم يتعاف فيه الأرخبيل بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام.
وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، قال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني رافاييليتو أليخاندرو، للصحافيين في مانيلا "ما زلنا نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلب للغاية، كما تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا جراء هذا الزلزال".
وقالت حصيلة نُشرت في وقت سابق من الليل أن عدد الضحايا بلغ 34 قتيلا على الأقل.
وتسارعت في الفلبين عمليات البحث عن ناجين غداة زلزال عنيف ضرب وسط البلاد بقوة 6,9 درجة، في كارثة جديدة تأتي في وقت لم يتعاف فيه الأرخبيل بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإغلاق الحكومي يثير موجة جديدة من القلق في أمريكا...
عباس يثمن تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية...
164 جواد عربى أصيل يتنافسون فى مهرجان الشرقية للخيول العربية اليوم.. ...
فرنسا .. انقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان...