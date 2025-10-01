  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الفلبين: 60 قتيلا ومئات الإصابات جراء زلزال بقوة 6,9 درجة

2025-10-01 02:06:38
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا) - أعلنت السلطات الفلبينية صباح اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب مساء أمس الثلاثاء وسط الأرخبيل بقوة 6,9 درجة أوقع حتى الآن ما يصل إلى 60 قتيلا، إضافة إلى مئات الإصابات، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، قال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني رافاييليتو أليخاندرو، للصحافيين في مانيلا "ما زلنا نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلب للغاية، كما تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا جراء هذا الزلزال".
وقالت حصيلة نُشرت في وقت سابق من الليل أن عدد الضحايا بلغ 34 قتيلا على الأقل.
وتسارعت في الفلبين عمليات البحث عن ناجين غداة زلزال عنيف ضرب وسط البلاد بقوة 6,9 درجة، في كارثة جديدة تأتي في وقت لم يتعاف فيه الأرخبيل بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام.

MENAFN01102025000117011021ID1110134069

