وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع قادة ميونخ لبحث الوضع الأمني بالمنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا) - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع قادة ميونخ الذي يُعقَد في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية.ويشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية بعنوان "السعي نحو أرضية مشتركة: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب"، كما سيجري عددًا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.