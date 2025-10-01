وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع قادة ميونخ لبحث الوضع الأمني بالمنطقة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع قادة ميونخ لبحث الوضع الأمني بالمنطقة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان الأول من تشرين الأول (بترا) - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع قادة ميونخ الذي يُعقَد في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية.
ويشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية بعنوان "السعي نحو أرضية مشتركة: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب"، كما سيجري عددًا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية بعنوان "السعي نحو أرضية مشتركة: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب"، كما سيجري عددًا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإغلاق الحكومي يثير موجة جديدة من القلق في أمريكا...
عباس يثمن تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية...
164 جواد عربى أصيل يتنافسون فى مهرجان الشرقية للخيول العربية اليوم.. ...
فرنسا .. انقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان...