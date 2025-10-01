مدرب سان جيرمان يرفض الأعذار قبل مواجهة برشلونة

مدرب سان جيرمان يرفض الأعذار قبل مواجهة برشلونة
خبرني - رفض المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، الشكوى من تزايد الإصابات في صفوف فريقه قبل مباراة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد برشلونة.
يخوض سان جيرمان، حامل لقب البطولة، المباراة دون جهود جناحه الجورجي كفيتشا كفاراتسخيليا، وكذلك المتوج بالكرة الذهبية عثمان ديمبلي، والمهاجم ديزيري دوي.
ويغيب جميعهم بسبب الإصابة، إلى جانب قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، بينما تحوم الشكوك حول لياقة لاعبي خط الوسط الأساسيين البرتغاليين فيتينيا وجواو نيفيز.
وقال إنريكي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "إما أن نخرج بنتيجة إيجابية أو نختلق لأنفسنا أعذاراً.. من سيلعبون غداً هم جزء من فريق حقيقي.. نحن محظوظون بامتلاك لاعبين مميزين في جميع المراكز، وبامتلاك الموارد المالية اللازمة لضم لاعبين مميزين، لذا فإن كان هناك مدرب لا يشكو فهو أنا".
ولا يثق إنريكي في إمكانية اختيار فيتينيا، الذي خرج من الشوط الأول لمباراة أوكسير يوم السبت، أو نيفيز الذي غاب آخر مباراتين في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ.
وقال إنريكي: "سنرى كيف سيشعر اللاعبون عندما يستيقظون غداً.. إنها ليست مباراة حاسمة، لذا نشعر بالهدوء، القرار سيتخذه اللاعبون أكثر مني".
