6 أندية تتربص بموقف غولر مع ريال مدريد

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن اللاعب أردا غولر يحظى باهتمام واسع من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

أوضح حساب Transfer News Live أن النجم التركي بعدما أظهر موهبته الفذة خلال مشاركاته مع ريال مدريد هذا الموسم، سيظل تحت مراقبة 6 أندية تتربص بموقفه مع "الملكي".

وأضاف "كشافون من أندية عدة تواجدوا لمتابعة اللاعب عن قرب، من بينها آرسنال ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، إلى جانب ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ الألمانيين، ما يعكس القيمة الفنية التي أصبح يتمتع بها النجم التركي الصاعد".

وتابع "أردا غولر، الذي انضم إلى ريال مدريد صيف 2023 قادماً من فنربخشة التركي، واجه بداية صعبة مع الفريق بسبب الإصابات المتكررة التي حدّت من مشاركاته. غير أن اللاعب استطاع في الفترة الأخيرة أن يثبت نفسه بفضل مهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي، ليصبح إحدى الأوراق التي يراهن عليها النادي الملكي للمستقبل".

وأردف "مستقبل غولر مع ريال مدريد يرتبط بخطط الإدارة والجهاز الفني، حيث يُنظر إليه باعتباره مشروع نجم يمكن أن يقود خط الوسط الهجومي في السنوات المقبلة، خاصة مع تجديد دماء الفريق بعد رحيل بعض الركائز الأساسية. ومع ذلك، فإن العروض والاهتمام المتزايد من الأندية الأوروبية قد تضع الإدارة أمام معضلة، ما بين الاستفادة من بيع اللاعب بقيمة مرتفعة أو الإبقاء عليه لتطويره ومنحه فرصاً أكبر للمشاركة".

واختتم "في الوقت الراهن، يبدو ريال مدريد متمسكاً بموهبة غولر، مع رغبة واضحة في منحه مساحة أكبر داخل التشكيلة، فيما يترقب المنافسون أي تعثر في وضعه مع النادي لاستغلال الفرصة ومحاولة استقطابه، خصوصاً أن عمره الصغير وإمكانياته الفنية يجعلان منه هدفاً مغرياً للمستقبل".