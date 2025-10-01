اتهام رئيس برشلونة السابق بالاحتيال المالي

اتهام رئيس برشلونة السابق بالاحتيال المالي
خبرني - اتُهم جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، بإساءة استخدام المنصب والإدارة غير النزيهة خلال ست سنوات ترأس فيها النادي الكاتالوني.
وسيُستدعى بارتوميو، رئيس برشلونة بين عامي 2014 و2020، للمثول أمام قاض بسبب عمولات سرّية منحها من دون استشارة مجلس إدارته، ولا سيما في صفقة انتقال الجناح البرازيلي مالكوم من بوردو الفرنسي إلى النادي عام 2018 مقابل أكثر من 40 مليون يورو.
وحسب وثيقة قضائية اطّلعت عليها "فرانس برس"، فإن النيابة العامة تتّهم الرئيس السابق للنادي الكاتالوني بـ"الإدارة غير النزيهة" وإلحاق الضرر بالنادي من خلال إغفال واجبات العناية والولاء التي يفرضها منصبه.
وأوضحت النيابة العامة أنها تركز بشكل خاص على عدد من العمليات المالية "غير المبرّرة"، والتي تصل قيمتها إلى عدة ملايين يورو.
وفي بيان أُرسل إلى عدد من وسائل الإعلام، أقرّ محامو بارتوميو بأن موكّلهم ربما يكون قد ارتكب "أخطاء"، لكنهم نددوا بالدعاوى الأربع غير المسبوقة التي تستهدفه حاليا، ومن دون دليل على أن رئيس برشلونة السابق حصل على فائدة مالية من أي منها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإغلاق الحكومي يثير موجة جديدة من القلق في أمريكا...
عباس يثمن تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية...
164 جواد عربى أصيل يتنافسون فى مهرجان الشرقية للخيول العربية اليوم.. ...
فرنسا .. انقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان...