اتهام رئيس برشلونة السابق بالاحتيال المالي

خبرني - اتُهم جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، بإساءة استخدام المنصب والإدارة غير النزيهة خلال ست سنوات ترأس فيها النادي الكاتالوني.

وسيُستدعى بارتوميو، رئيس برشلونة بين عامي 2014 و2020، للمثول أمام قاض بسبب عمولات سرّية منحها من دون استشارة مجلس إدارته، ولا سيما في صفقة انتقال الجناح البرازيلي مالكوم من بوردو الفرنسي إلى النادي عام 2018 مقابل أكثر من 40 مليون يورو.

وحسب وثيقة قضائية اطّلعت عليها "فرانس برس"، فإن النيابة العامة تتّهم الرئيس السابق للنادي الكاتالوني بـ"الإدارة غير النزيهة" وإلحاق الضرر بالنادي من خلال إغفال واجبات العناية والولاء التي يفرضها منصبه.

وأوضحت النيابة العامة أنها تركز بشكل خاص على عدد من العمليات المالية "غير المبرّرة"، والتي تصل قيمتها إلى عدة ملايين يورو.

وفي بيان أُرسل إلى عدد من وسائل الإعلام، أقرّ محامو بارتوميو بأن موكّلهم ربما يكون قد ارتكب "أخطاء"، لكنهم نددوا بالدعاوى الأربع غير المسبوقة التي تستهدفه حاليا، ومن دون دليل على أن رئيس برشلونة السابق حصل على فائدة مالية من أي منها.