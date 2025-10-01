كلوب: لا أفتقد التدريب.. ولا أرغب في العودة

خبرني - أكد الألماني يورغن كلوب أنه لا يرغب في العودة إلى عالم التدريب، مشيراً إلى أنه لا يفتقد أي شيء في حياته كمدرب منذ رحيله عن ليفربول عام 2024، كما أبدى سعادته بمنصبه الحالي إذ بات قادراً على تحديد إجازاته بنفسه ولم يعد مقيداً بالمواعيد التي تلزمها روابط الدوريات.

وكان كلوب قد رحل عن ليفربول بنهاية الموسم قبل الماضي بعدما قاده لمدة تسع سنوات، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي. كما سبق له تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند، ليتولى منصب رئيس عمليات كرة القدم العالمية في شركة رد بول.

وقال كلوب في مقابلة مع موقع "ذي أثليتيك"، إنه كان يعلم أنه سيعود للعمل بعد الرحيل عن ليفربول، لكنه كان يعلم أيضًا أنه لم يعد يرغب في العمل كمدرب.

وأضاف: لم أكن أعرف حتى متى ستبدأ مباريات ليفربول، كنت ببساطة خارج كرة القدم، مارست الرياضة، استمتعنا بالحياة، قضينا الوقت مع الأحفاد، أشياء طبيعية تمامًا، كنت أعلم حينها أنني سأعمل مرة أخرى، لكنني أيضًا علمت أنني لا أريد العمل كمدرب بعد الآن.

وأتبع كلوب: أنا الآن في الثامنة والخمسين من عمري. إذا عدت للتدريب في سن الخامسة والستين، سيقول الجميع: ألم تقل إنك لن تفعل ذلك مجددًا؟ آسف، كنت حينها متأكدًا بنسبة 100%. هذا ما أعتقده الآن. لا أفتقد أي شيء.

وأوضح كلوب أن طبيعة عمله الجديد تمنحه المرونة لتحديد موعد إجازاته بنفسه "بدلاً من أن تحددها رابطة الدوري الإنجليزي أو الدوري الألماني"، معتبرًا أن الدور الجديد منطقي بالنظر إلى سمعته كمؤسس للمشاريع داخل الأندية.