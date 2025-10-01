403
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.
وأفادت مصادر صحفية، بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم، أعقبتها تعزيزات عسكرية كبيرة انطلقت من حاجز الحمرا القريب، وسط حالة من التوتر والانتشار العسكري.
يتبع..
