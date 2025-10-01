  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس

2025-10-01 02:04:57
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم، أعقبتها تعزيزات عسكرية كبيرة انطلقت من حاجز الحمرا القريب، وسط حالة من التوتر والانتشار العسكري.

يتبع..

