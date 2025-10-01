الصحة تطلق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار فحصكِ المبكر حياة لكِ ولعائلتكِ

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، فعاليات شهر "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار: "فحصكِ المبكر حياة لكِ ولعائلتكِ"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض ورفع معدلات الوقاية والتشخيص المبكر.

وأكدت الوزارة أن سرطان الثدي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أن الوضع في فلسطين لا يختلف عن بقية البلدان، إذ يحتل المرض المرتبة الأولى بين الأورام التي تصيب النساء.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد جرى خلال عام 2024 إجراء 5501 فحص ماموغرام في الضفة الغربية، أظهرت النتائج أن 2184 حالة كانت غير طبيعية، أي ما نسبته39.7% من مجمل الحالات. أما فحوصات تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية فقد بلغت2529 فحصًا، تبين أن1680 حالة منها غير طبيعية بنسبة 66.4%.

وأوضحت الوزارة أن جميع الخدمات الصحية المتعلقة بسرطان الثدي من فحوصات وتشخيص وعلاج تقدم بشكل مجاني في كافة مديرياتها.

وفي قطاع غزة، أوضحت وزارة الصحة أن سرطان الثدي يمثل نحو 30% من إصابات السرطان بين النساء، بمعدل 29 حالة لكل 100 ألف سيدة، غير أن العدوان الإسرائيلي المستمر أدى إلى غياب المراكز المتخصصة للتشخيص والعلاج بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي نهاية عام 2023، ما تسبب في توقف الخدمات وانتقالها مؤقتًا إلى مستشفى غزة الأوروبي، الذي خرج بدوره عن الخدمة لاحقًا. كما يعاني المرضى، وخاصة مرضى السرطان، من نقص حاد في الأدوية نتيجة الحصار والحرب.