إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا يزال ما لا يقل عن 91 تلميذا عالقين تحت الأنقاض بعد نحو يومين من انهيار مبنى مدرسة داخلية في إندونيسيا، بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير عائلات المفقودين.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، معظمهم فتيان مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين في قاعة الصلاة بمدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، والتي كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة.

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أصيب 100 آخرون بجروح.

وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مساء الثلاثاء عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط.