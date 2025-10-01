  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو

كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو

2025-10-01 02:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وثقت كاميرا مراقبة حادث دهس وقع في اربد بتاريخ 24/9 .

المواطن الذي تعرض للحادث قال لموقع الوكيل الاخباري انه اصيب بعدة كسور في مناطق متفرقة من جسده .

واضاف المواطن ان التحقيقات حددت الخطأ عليه بالحادث ، حيث ان السائق كان يسير بسرعة 60 وهي لا تتجاوز الحد المسموح بالسرعة في المنطقة .

فيما طالب المواطن بإعادة التحقيق في تفاصيل الفيديو مشيراً ان المركبة كان تسير بسرعة اكبر من التي حددتها التحقيقات .

وتالياً الفيديو :


MENAFN01102025000208011052ID1110134034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث