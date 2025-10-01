البنتاغون يعلن تقليص مهامه العسكرية في العراق

MENAFN - Al-Bayan) "> أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مجددا في بيان أمس الثلاثاء التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، وهي عملية قال مسؤول أمريكي إنها ستشهد قيادة بغداد جهود مكافحة فلول "داعش" داخل البلاد.

وأوضح المسؤول أنه بموجب الخطة، ستركز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف بدلا من ذلك على محاربة فلول "داعش" في سوريا وستنقل معظم أفرادها إلى إقليم كردستان العراق لتنفيذ تلك المهمة.

وكان للولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي في العراق في بداية عام 2025 وأكثر من 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الذي تشكل في عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" أثناء اجتياحه للبلدين.

وقال المسؤول إنه بمجرد اكتمال عمليات الانتقال، سيصبح العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في العراق أقل من 2000 جندي، وسيكون معظمهم في أربيل. وأضاف أن العدد النهائي لم يتم تحديده بعد، دون تقديم جدول زمني.

وستركز القوات الأمريكية المتبقية في بغداد على قضايا التعاون الأمني الثنائي.