بداية أسبوعية جيدة لـ"وول ستريت" رغم تصريحات حول التشديد النقدي

MENAFN - Al-Bayan) ">استهلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في ((وول ستريت)) تداولات الأسبوع على ارتفاع، إذ تجاهل المستثمرون التصريحات التي تميل لتشديد السياسة النقدية من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يقيمون تأثير توقف وشيك لأنشطة الحكومة الأمريكية.

وارتفع مؤشر ((ناسداك)) المجمع بنسبة 0.51%، وتقدم مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) بنسبة 0.24%، وزاد مؤشر ((داو جونز)) الصناعي بنسبة 0.11%.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود أسهم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، في وقت يترقب فيه المستثمرون احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية بما قد يؤدي إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

وارتفع مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي بنسبة 0.18%، وتقدم مؤشر ((كاك)) الفرنسي بنسبة 0.13%، وزاد مؤشر ((فايننشال تايمز)) بنسبة 0.16%، وارتفع مؤشر ((داكس)) الألماني بنسبة 0.02 %.

وكانت أسهم الرعاية الصحية من بين أبرز الرابحين في بداية التداولات، إذ قفز سهم شركة الأدوية جلاكسو سميثكلاين البريطانية، المعروفة اختصاراً باسم ((جي.إس.كيه))، 3.3% بعد إعلان الشركة أن إيما والمسلي ستتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، على أن يخلفها المسؤول بالشركة لوك ميلز بدءاً من يناير المقبل.

وارتفع سهم أسترازينيكا 1.3% بعد أن أكدت الشركة البريطانية أنها ستبقى مدرجة في لندن وسيظل مقرها هناك، مع خطط لإدراج أسهمها مباشرة في بورصة نيويورك بدلاً من النظام الحالي لأسهم الإيداع.

وصعد قطاع التكنولوجيا 0.6% مدعوماً بارتفاع أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل ((إيه.إس.إم.آي و بي.إي)) لأشباه الموصلات، إذ صعد كل منهما بأكثر من 1%.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر ((نيكاي)) الياباني لليوم الثاني على التوالي متراجعاً عن مستويات قياسية مرتفعة بلغها الأسبوع الماضي مع فقدان العديد من الأسهم أحقية توزيعات الأرباح.

وانخفض مؤشر ((نيكاي)) 0.69% عند الإغلاق متراجعاً عن إغلاق مرتفع قياسي سجله يوم الخميس، كما خسر مؤشر ((توبكس)) الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7%.

وقفزت أسهم شركة ((سوني فاينانشال)) في أول تداول لها بالسوق 16%، بعد انفصالها عن ((سوني جروب)) التي زادت أسهمها 0.2%، وحظي التداول بمتابعة وثيقة في السوق.