محافظ جرش ونقيب أصحاب المعاصر يبحثان الجاهزية لموسم الزيتون

2025-09-29 03:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث محافظ جرش الدكتور مالك خريسات مع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي خلال لقاء عقد في المحافظة الجاهزية والاستعدادات لموسم الزيتون للعام الحالي.
وقال خريسات إن محافظة جرش وجميع الكوادر العاملة تسعى على الدوام لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وإيحاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه منتجي الزيتون وأصحاب معاصر الزيتون نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية ومنها لجنة الصحة و السلامة العامة في المحافظة والمعاصر والغذاء والدواء والشرطة البيئية من اجل متابعة أوضاع المعاصر والتي يبلغ عددها 16 معصرة والتأكد من مدى مطابقتها لاشتراطات السلامة العامة .
ولفت إلى أن لجنة السلامة العامة بالمحافظة ستكثف جولاتها خلال الموسم على معاصر الزيتون العاملة لضمان التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشروط السلامة العامة والمهنية والشروط الصحية .
بدوره، قال النجداوي إن معاصر الزيتون العاملة على جاهزية عالية لاستقبال موسم العصر الحالي اعتبارا من 15 تشرين الأول المقبل، مؤكدا التزام المعاصر بتطبيق كافه المعايير المتعلقة بجودة وسلامة المنتج المنصوص عليها بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون النافذة والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 .
وبين أن النقابة وحفاظا على سمعة زيت الزيتون الأردني تقوم سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات الرقابية بتنفيذ حملة وطنية تهدف الى توعية وتوجيه المستهلكين الى شراء زيت الزيتون لتلبية احتياجاتهم من المصادر الموثوقة لضمان حصولهم على زيت زيتون عالي الجودة.
واكد ان النقابة بالتعاون والتنسيق مع الزراعة وكافة الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة بحصر الإعلانات المظللة بخصوص زيت الزيتون الأردني التي يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية اللازمة بحقها.
وبين النجداوي أنه جرى الزام أصحاب مصانع التنك هذا الموسم بطباعة اسم المعصرة على الأوجه الأربعة للصفائح المعدنية (التنك) التي ستستخدم لتعبئة زيت الزيتون بما يضمن تتبع المنتج وضمان سلامته.
واتفق الطرفان خلال اللقاء الذي حضره مدير شرطة محافظة جرش العميد رأفت المعايطة وعضو مجلس إدارة النقابة المهندس مأمون الحوامدة وعضو الهيئة العامة عبد الحكيم السعدون ومدير لجنة السلامة بالمحافظة صالح العتوم على تعزيز آليات التعاون من اجل الحصول على منتج زيت الزيتون بجودة عالية وتفعيل لجنة السلامة العامة وتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر وحل المعيقات والتحديات او أية ملاحظات.


