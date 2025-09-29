403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
القناة 12 العبرية: نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل قبل قليل برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مقدما اعتذاره عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة.
وذكرت القناة أن نتنياهو تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن انتهاك سيادة قطر في ضرب الدوحة، معربا عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن المحادثة جرت خلال الاجتماع الذي يعقد في هذه الأثناء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وذكرت القناة أن نتنياهو تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن انتهاك سيادة قطر في ضرب الدوحة، معربا عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن المحادثة جرت خلال الاجتماع الذي يعقد في هذه الأثناء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وكان نتنياهو قد وصل قبل قليل إلى البيت الأبيض لبحث خطة الرئيس ترامب حول إنهاء الحرب في غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إل جي تُقدّم Aerohit جهاز تنقية الهواء الرائع بسعر مناسب وتصميم نحيف...
"فيوز Fuze" تفتتح مقرها الرئيسي الجديد في "مدينة إكسبو دبي"...