القناة 12 العبرية: نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

2025-09-29 03:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل قبل قليل برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مقدما اعتذاره عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة.
وذكرت القناة أن نتنياهو تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن انتهاك سيادة قطر في ضرب الدوحة، معربا عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن المحادثة جرت خلال الاجتماع الذي يعقد في هذه الأثناء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.


وكان نتنياهو قد وصل قبل قليل إلى البيت الأبيض لبحث خطة الرئيس ترامب حول إنهاء الحرب في غزة.

