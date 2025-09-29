  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امانة عمان تنظم ندوة طبية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

2025-09-29 03:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، رعى نائبه المهندس زياد الريحاني، مساء اليوم الاثنين، الندوة الطبية التوعوية التي نظمتها أمانة عمّان الكبرى بعنوان "حياة بلا تدخين.. قلب سليم" ، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وذلك بالتعاون مع نقابة اختصاصي المختبرات الطبية

وهدفت الندوة، التي عقدت في مركز الحسين الثقافي، وشارك فيها نخبة من الأطباء والشركاء الوطنيين، الى تسليط الضوء على أمراض القلب وعلاقتها المباشرة بالتدخين، والتأكيد على أهمية الوقاية والوعي الصحي في حماية المجتمع من هذه الأمراض
وقال الريحاني أن الاحتفال باليوم العالمي للقلب يجمع القلوب على رسالة واحدة هي حماية صحة الإنسان، مشيرا إلى أن اختيار شعار "حياة بلا تدخين.. قلب سليم" يجسد التزام الامانة برؤيتها في جعل عمان مدينة صحية وخالية من التدخين
وأكد أن صحة القلب مفتاح لحياة أطول وأجمل، وأن مواجهة التدخين واجب وطني ومجتمعي يتطلب تكاتف جميع المؤسسات لحماية الأجيال القادمة
وقدم أخصائي القلب والشرايين الفريق البروفيسور الدكتور يوسف القسوس محاضرة بعنوان "التدخين وأمراض القلب حقائق يجب أن تعرفها"، استعرض خلالها المخاطر الصحية للتدخين باعتباره العامل الأخطر المسبب لأمراض القلب والسكتات الدماغية، مؤكدا ان مكافحته مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي سياسات صارمة وجهوداً مجتمعية مستمرة
كما استعرض نقيب اختصاصي المختبرات الطبية الدكتور بشار القسوس في محاضرة بعنوان "الفحوصات الطبية كدرع واق"، أهمية الفحوصات الوقائية والتشخيصية سواء الروتينية أو المتقدمة في الكشف المبكر عن أمراض القلب والشرايين
من جانبها، أشارت العضو المؤسس لجمعية "لا للتدخين" الدكتورة لاريسا الور الى خطورة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الحديثة، موضحة أنها ليست بديلا آمنا كما يروج لها، بل تحتوي نسب نيكوتين تعادل تدخين علبتي سجائر تقليدية، مما يلحق ضررا مباشرا بصحة القلب ويزيد من فرص الإدمان لدى الشباب
وأكد نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في الامانة الدكتور يسار الخيطان ، ان هذه الندوة تعكس دور أمانة عمان كشريك وطني في تعزيز الصحة العامة، مشيرا إلى أن الوقاية من أمراض القلب تمثل خطوة أساسية لبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية
وعلى هامش الندوة تم توفير مجموعة من الفحوصات الطبية المجانية للمشاركين.
وفي الختام قدم الريحاني الدروع التكريمية للمتحدثين والجهات الداعمة تقديرا لمساهمتهم في إنجاح الندوة الطبية الهادفة

