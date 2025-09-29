دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا بسبب تعليم زائف

403
دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا بسبب تعليم زائف
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفعت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي (سنابِن) شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمة إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام رغم أنه لم يُكمل سنته الدراسية الثانية.
ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار محكمة في باريس حكمًا بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة 5 أعوام في قضية التمويل الليبي.
وأدان القضاء الفرنسي ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
سكاي نيوز
