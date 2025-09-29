  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دعوى ضد رئيس وزراء فرنسا بسبب تعليم زائف

2025-09-29 03:12:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفعت نقابة تمثل موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي (سنابِن) شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمة إياه بادعاء نيل درجة الماجستير في القانون العام رغم أنه لم يُكمل سنته الدراسية الثانية.
ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار محكمة في باريس حكمًا بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة 5 أعوام في قضية التمويل الليبي.
وأدان القضاء الفرنسي ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
سكاي نيوز


