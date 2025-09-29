  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأردن يستضيف ورشة إقليمية لحماية وتقييم الأراضي الرطبة الساحلية

2025-09-29 03:12:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت في عمان اليوم الاثنين، أعمال الورشة الإقليمية لتقييم حالة الأراضي الرطبة الساحلية في شبه الجزيرة العربية، والتي تنظمها بيردلايف إنترناشونال – الشرق الأوسط بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق والأردن، ومنظمات دولية وإقليمية متخصصة بحماية البيئة.
وقال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال رعايته افتتاح أعمال الورشة، إن الأراضي الرطبة الساحلية تمثل ثروة طبيعية وركيزة أساسية للتنوع البيولوجي ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكل خط دفاع طبيعيا يحد من تآكل الشواطئ ويخفف من آثار العواصف، فضلا عن دورها في تنقية المياه، وتخزين الكربون، ودعم المصايد السمكية التي تمثل مصدر رزق لآلاف السكان.
وأكد سليمان التزام الأردن بتنفيذ التزاماته الدولية في إطار اتفاقيات (رامسار) للأراضي الرطبة والأنواع المهاجرة والطيور المائية الأفريقية الأوراسية، مشيرا إلى أن حماية النظم البيئية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا إقليميا ودوليا عاجلا لوقف التدهور واستعادة المناطق المتأثرة.
من جهته قال المدير الإقليمي لبيردلايف الشرق الأوسط إبراهيم خضر، إن المبادرة تمثل استجابة إقليمية موحدة لتحد بيئي مشترك، مؤكدا أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تعد عنصرا محوريا لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات الحماية البيئية، مع ضمان إشراك المجتمعات المحلية في صياغة الحلول المستدامة.
من جانبه، أكد مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر أن الورشة تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات وصياغة خطة عمل إقليمية مشتركة تراعي خصوصية كل دولة وتدعم استدامة هذه النظم البيئية الفريدة، مشددا على التزام الجمعية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
و أشار المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب آسيا الدكتور هاني الشاعر أن الأراضي الرطبة، خصوصا الساحلية، تعد من أكثر النظم البيئية إنتاجية وأهمية على مستوى العالم، إذ توفر موائل حيوية للطيور والأسماك، وتخزن الكربون الأزرق، وتساهم في الحماية من الكوارث الطبيعية، بقيمة اقتصادية واجتماعية تقدر بأكثر من 47.4 تريليون دولار سنويا.
واعتبر الشاعر أن انعقاد هذه الورشة يشكل خطوة محورية لتعزيز الفهم العلمي لواقع هذه الأراضي في شبه الجزيرة العربية وتطوير آليات تنسيق إقليمي فعالة لحمايتها.
وتغطي الأراضي الرطبة الساحلية في شبه الجزيرة العربية مساحات واسعة تمتد عبر الأردن والسعودية واليمن وسلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، وتشمل المسطحات الطينية، وغابات القرم (المانغروف)، وحقول الأعشاب البحرية، والمستنقعات الملحية، والأراضي الرطبة الدلتاوية، ومصبات الأنهار، والشعاب المرجانية.
وتدعم هذه النظم أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة على طول مسارات الهجرة العالمية، لكنها تواجه تدهورا متسارعا نتيجة التوسع العمراني غير المنظم، والتلوث الصناعي، وتأثيرات التغير المناخي مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى انخفاض أعداد طيور الماء بأكثر من 80 بالمئة في بعض المواقع.
وتأتي هذه الورشة التي تستمر حتى غد الثلاثاء، في إطار مبادرة استراتيجية إقليمية أطلقتها بيردلايف إنترناشونال، وتهدف إلى تقييم شامل لحالة الأراضي الرطبة الساحلية، وتوثيق تنوعها البيولوجي، ورصد أبرز التهديدات التي تواجهها، تمهيدا لإعداد خطط حماية واستعادة للمناطق الأكثر عرضة للخطر.


