المزروعي عبر فضائية معاً: التزام تاريخي إماراتي بدعم القضية الفلسطينية مستمر منذ بداياتها

المزروعي عبر فضائية معاً: التزام تاريخي إماراتي بدعم القضية الفلسطينية مستمر منذ بداياتها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مقابلة هاتفية مع فضائية "معًا" الفلسطينية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، عملت قيادةً وشعبًا ومقيمين على مساندة أهالي القطاع. وأوضح أن الإمارات تعد من أكثر الدول إسهامًا في دعم غزة، إذ شكّلت مساعداتها نحو 47% من إجمالي ما وصل للقطاع، مشيرًا إلى أن وصول سفينة حمدان الإنسانية التاسعة التي حملت سبعة آلاف طن من المساعدات يمثل محطة مهمة ضمن هذا الجهد المتواصل. وأضاف: "الوضع الإنساني في غزة شديد الصعوبة، وكلما قدمنا مساعدات تبقى الحاجة إليها قائمة بل وتتزايد مع مرور الوقت."
وشدد المزروعي على أن هذه المساعدات تنبع من واجب إنساني وأخوي تجاه الشعب الفلسطيني، وأن الإمارات ملتزمة بمواصلة الدعم ودراسة مختلف الاحتياجات لتلبيتها. وأوضح أن التركيز في السفينة الأخيرة كان على الجانب الغذائي، خاصة المواد الأساسية اللازمة للمطابخ الشعبية، نظرًا لأهمية الطعام والشراب في الحفاظ على حياة الإنسان وقدرته على تحمل الظروف القاسية.
كما لفت المزروعي إلى أن الأزمة في غزة لا تقتصر على نقص الغذاء، بل تشمل أيضًا كارثة صحية نتيجة القصف والإصابات المتزايدة بين الجرحى والمصابين، مما استدعى تخصيص جزء من المساعدات للجانب الطبي. فقد حملت السفينة خيامًا طبية وأدوية ومستلزمات إسعافية وسيارات إسعاف مجهزة بالكامل، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة وإنقاذ الأرواح.
واختتم المزروعي بالتأكيد على أن رسالة الإمارات كانت ولا تزال الوقوف إلى جانب الشعوب المحتاجة دون تمييز على أساس اللون أو الدين أو الجنسية، موضحًا أن لفلسطين مكانة خاصة وارتباطًا تاريخيًا عميقًا في وجدان الإمارات قيادةً وشعبًا. وأضاف: "التزامنا بدعم الشعب الفلسطيني ليس وليد اليوم، بل هو عهد ممتد منذ بدايات القضية الفلسطينية، وسفينة حمدان التاسعة ما هي إلا رسالة واضحة بأن الإمارات معكم قلبًا وقالبًا، تؤدي واجبها الإنساني والأخوي، وتؤكد الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع شعبينا."
