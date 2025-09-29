  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المزروعي عبر فضائية معاً: التزام تاريخي إماراتي بدعم القضية الفلسطينية مستمر منذ بداياتها

2025-09-29 03:12:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مقابلة هاتفية مع فضائية "معًا" الفلسطينية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، عملت قيادةً وشعبًا ومقيمين على مساندة أهالي القطاع. وأوضح أن الإمارات تعد من أكثر الدول إسهامًا في دعم غزة، إذ شكّلت مساعداتها نحو 47% من إجمالي ما وصل للقطاع، مشيرًا إلى أن وصول سفينة حمدان الإنسانية التاسعة التي حملت سبعة آلاف طن من المساعدات يمثل محطة مهمة ضمن هذا الجهد المتواصل. وأضاف: "الوضع الإنساني في غزة شديد الصعوبة، وكلما قدمنا مساعدات تبقى الحاجة إليها قائمة بل وتتزايد مع مرور الوقت."
وشدد المزروعي على أن هذه المساعدات تنبع من واجب إنساني وأخوي تجاه الشعب الفلسطيني، وأن الإمارات ملتزمة بمواصلة الدعم ودراسة مختلف الاحتياجات لتلبيتها. وأوضح أن التركيز في السفينة الأخيرة كان على الجانب الغذائي، خاصة المواد الأساسية اللازمة للمطابخ الشعبية، نظرًا لأهمية الطعام والشراب في الحفاظ على حياة الإنسان وقدرته على تحمل الظروف القاسية.
كما لفت المزروعي إلى أن الأزمة في غزة لا تقتصر على نقص الغذاء، بل تشمل أيضًا كارثة صحية نتيجة القصف والإصابات المتزايدة بين الجرحى والمصابين، مما استدعى تخصيص جزء من المساعدات للجانب الطبي. فقد حملت السفينة خيامًا طبية وأدوية ومستلزمات إسعافية وسيارات إسعاف مجهزة بالكامل، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة وإنقاذ الأرواح.
واختتم المزروعي بالتأكيد على أن رسالة الإمارات كانت ولا تزال الوقوف إلى جانب الشعوب المحتاجة دون تمييز على أساس اللون أو الدين أو الجنسية، موضحًا أن لفلسطين مكانة خاصة وارتباطًا تاريخيًا عميقًا في وجدان الإمارات قيادةً وشعبًا. وأضاف: "التزامنا بدعم الشعب الفلسطيني ليس وليد اليوم، بل هو عهد ممتد منذ بدايات القضية الفلسطينية، وسفينة حمدان التاسعة ما هي إلا رسالة واضحة بأن الإمارات معكم قلبًا وقالبًا، تؤدي واجبها الإنساني والأخوي، وتؤكد الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع شعبينا."


