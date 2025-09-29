  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة

2025-09-29 03:12:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الخارجية القطرية بياناً رسمياً أكدت فيه أن رئيس وزراء إسرائيل قدّم اعتذاراً عن الهجوم الذي استهدف حيًّا سكنياً في مدينة الدوحة، وأسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
وشددت قطر في بيانها على رفضها القاطع للمساس بسيادتها تحت أي ظرف، مؤكدةً التزامها بمواصلة جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وفيما يلي نص البيان كما نشرته وزارة الخارجية القطرية:
أجرى فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس وزراء إسرائيل، في إطار الجهود الأمريكية للتعامل مع تبعات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة الدوحة، حيث مقر إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر.
وفي بداية الاتصال تقدم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي على جهوده لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك الضمانات بعدم تكرار العدوان على دولة قطر والتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاعية معها.
ومن جانب، قدم رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال، اعتذاره عن هذا الهجوم والانتهاك للسيادة القطرية وما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهدًا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل.
من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رفض دولة قطر القاطع والقوي للمساس بسيادتها تحت أي مبرر كان أو ظرف، مشددًا على حماية المواطنين والمقيمين على أرضها كأولوية قصوى، كما ثمن معاليه بالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف مستقبلًا.
واختتم الاتصال بالتأكيد على استمرار دولة قطر لمضاعفة الجهود الحثيثة في المحل الإقليمي لإنهاء الحرب في قطاع غزة في إطار مبادرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، استمرارًا على النهج الذي طالما انتهجته دولة قطر بالعمل عبر الوسائل الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر ودورها في إحلال الأمن والاستقرار الإقليمي.

