الأونروا: نصف مليون فلسطيني محاصرون في مدينة غزة

2025-09-29 03:12:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن نحو نصف مليون فلسطيني ما يزالون محاصرين في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة داخل مدينة غزة، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.


وأوضح المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين، أن "نحو 70 ألف شخص يتكدسون في كل كيلومتر مربع في مناطق جنوب القطاع، وتطالب إسرائيل المدنيين بالنزوح إليها رغم افتقارها إلى أدنى مقومات الحياة".


وأكد أبو حسنة أنه "لا توجد مساحة كافية لنصب خيمة واحدة"، مشددا على أن عشرات الآلاف من العائلات مهددة بالبقاء في العراء، دون مأوى أو خدمات إنسانية أساسية".


ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت إلى المناطق المنكوبة، مؤكدا أن الوضع "يتطلب تحركا دوليا عاجلا لإنقاذ الأرواح".

MENAFN29092025000208011052ID1110126712

