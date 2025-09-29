الأونروا: نصف مليون فلسطيني محاصرون في مدينة غزة

الأونروا: نصف مليون فلسطيني محاصرون في مدينة غزة
وأوضح المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين، أن "نحو 70 ألف شخص يتكدسون في كل كيلومتر مربع في مناطق جنوب القطاع، وتطالب إسرائيل المدنيين بالنزوح إليها رغم افتقارها إلى أدنى مقومات الحياة".
وأكد أبو حسنة أنه "لا توجد مساحة كافية لنصب خيمة واحدة"، مشددا على أن عشرات الآلاف من العائلات مهددة بالبقاء في العراء، دون مأوى أو خدمات إنسانية أساسية".
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت إلى المناطق المنكوبة، مؤكدا أن الوضع "يتطلب تحركا دوليا عاجلا لإنقاذ الأرواح".
