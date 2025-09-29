منتدون: الاحتلال فشل في تغيير هوية مدينة القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد منتدون في ندوة بعنوان "القدس.. صراع الهوية والقومية" عقدت امس الأحد ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي "تغيير هوية المدينة" وتغيير اسمها فشلت فشلا ذريعا.



وقالوا، إن "علم الآثار" بصفته أكبر محكّم يدحض رواية الاحتلال، مؤكدين أن أثر حضاريا على الإطلاق لليهود في فلسطين.



وأشاروا الى أن القدس، رغم قداستها، كانت من أكثر مدن العالم تعرضًا للغزوات، لافتين الى إبادة أهل القدس خلال الاحتلال الصليبي لها والذي استمر 88 سنة قبل أن يحررها صلاح الدين الأيوبي ويعيد لها "ألقها وقداستها وهويتها العربية والإسلامية".



وبينوا أن ما يسمى "صندوق استكشاف فلسطين" الذي تأسس في بريطانيا عام 1864، كان يهدف إلى تزييف الحقائق التاريخية لكن الباحثين لم يجدوا أي أثر للهيكل في المدينة.



وتحدث في الندوة التي عقدت بالتعاون مع رابطة الكتاب، كل من الباحث الدكتور سليمان البدور، والباحث والمختص بالشأن الفلسطيني محمود عواد، والباحثة عبلة المهتدي، وأدارها نائب رئيس الرابطة، الباحث الدكتور رياض ياسين.