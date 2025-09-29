منتدون: الاحتلال فشل في تغيير هوية مدينة القدس
وقالوا، إن "علم الآثار" بصفته أكبر محكّم يدحض رواية الاحتلال، مؤكدين أن أثر حضاريا على الإطلاق لليهود في فلسطين.
وأشاروا الى أن القدس، رغم قداستها، كانت من أكثر مدن العالم تعرضًا للغزوات، لافتين الى إبادة أهل القدس خلال الاحتلال الصليبي لها والذي استمر 88 سنة قبل أن يحررها صلاح الدين الأيوبي ويعيد لها "ألقها وقداستها وهويتها العربية والإسلامية".
وبينوا أن ما يسمى "صندوق استكشاف فلسطين" الذي تأسس في بريطانيا عام 1864، كان يهدف إلى تزييف الحقائق التاريخية لكن الباحثين لم يجدوا أي أثر للهيكل في المدينة.
وتحدث في الندوة التي عقدت بالتعاون مع رابطة الكتاب، كل من الباحث الدكتور سليمان البدور، والباحث والمختص بالشأن الفلسطيني محمود عواد، والباحثة عبلة المهتدي، وأدارها نائب رئيس الرابطة، الباحث الدكتور رياض ياسين.
