  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة

بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة

2025-09-28 01:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لصحيفة "الغارديان" إن المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة.


وحثّت الوزيرة البريطانية إسرائيل على تغيير مسارها بعيدًا عن الهجوم العسكري المتجدّد على غزة.

MENAFN28092025000208011052ID1110119946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث