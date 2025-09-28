  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
76.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاحد

2025-09-28 01:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الاحد، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 87.30 67.50 و51.50 دينارا على الترتيب.

