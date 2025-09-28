  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
واشنطن بوست تنشر تفاصيل لمقترح ترامب حول الحرب بغزة

2025-09-28 12:04:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة واشنطن أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة يتضمن البدء بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد خطوط القتال في أماكنها مع الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غضون 48 ساعة.
وأضافت الواشنطن بوست أن مقترح ترامب يدعو لتدمير جميع أسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجومية، والعفو عن المسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي.


