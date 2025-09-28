  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قصف إسرائيلي على خان يونس ومخيم النصيرات

2025-09-28 12:04:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على منازل مواطنين وسط وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن مصابين سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف مخيم البريج وسط القطاع.

