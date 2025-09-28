فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
المدة: من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.
المناطق المتأثرة: خلف الأشغال العامة / حي المعاني / حي سكر / حي مسجد الجهني / حوض 27 / آبار مياه سمنه / مسلخ معان / ستاد الأميرة هيا / شركة الفجر للغاز / بئر ماء بلدية معان / الترفيق الجمركي / اوهيدة / جزء من ايل / مريغة / قرين / الحبيس / منطقة ايل الحرفية / ابو اللسن / راس النقب / ابو صلال / الراجف / دلاغة / الفردخ / الصدقة / الفيصلية / القاسمية / سويمرة / الحياض / طاسان / الثغرة / سلاح الجو - راس النقب / شركة الكون للبث الاذاعي.
سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط + نقل شبكة ضغط متوسط تشكل خطرا على السلامة العامة
