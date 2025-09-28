  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اعلان صادر عن جامعة اليرموك

2025-09-28 12:04:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت جامعة اليرموك عن تمديد التقدم بطلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الاردنية أو ما يعادلها على البرنامج الموازي في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026 وذلك حتى تاريخ يوم الخميس الموافق 02-10-2025 في بعض التخصصات.

لتقديم طلب الالتحاق بالجامعة ( انقر هنا )

