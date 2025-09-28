403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اعلان صادر عن جامعة اليرموك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت جامعة اليرموك عن تمديد التقدم بطلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الاردنية أو ما يعادلها على البرنامج الموازي في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026 وذلك حتى تاريخ يوم الخميس الموافق 02-10-2025 في بعض التخصصات.
لتقديم طلب الالتحاق بالجامعة ( انقر هنا )
لتقديم طلب الالتحاق بالجامعة ( انقر هنا )
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
يوتيوب سيدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ترمب ضده...
العثور على مدرب ليفربول وتشلسي السابق مشنوقا في منزله...
شرارة Gen Z تُشعل أكبر احتجاجات مغربية منذ سنوات...
نتنياهو يقدم اعتذاره لقطر عن الهجوم على الدوحة...
ترمب: اليوم يوم تاريخي للشرق الأوسط...
إل جي تُقدّم Aerohit جهاز تنقية الهواء الرائع بسعر مناسب وتصميم نحيف...