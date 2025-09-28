تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاضٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر، مثيرةً للغبار أحيانًا في مناطق البادية.



ويطرأ الثلاثاء، انخفاضٌ قليلٌ آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الثلاثاء والأربعاء خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًّا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرةً للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.