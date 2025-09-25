اسرائيل قالت انها لن تسمح بوصول اسطول الصمود لغزة وسفن حربية ايطالية واسبانية ترافقه لتوفير الحماية لهم

اسرائيل قالت انها لن تسمح بوصول اسطول الصمود لغزة وسفن حربية ايطالية واسبانية ترافقه لتوفير الحماية لهم
و أعلنت إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن عسكرية لمساندة "أسطول الصمود" بعد استهدافه بمسيّرات قبالة السواحل اليونانية، مؤكدتين أن الهدف حماية مواطنيهما والمشاركة في عمليات إنقاذ محتملة وسط إدانات للهجمات على الأسطول.
و أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد ستنضم إلى إيطاليا في إرسال سفينة عسكرية لحماية أسطول "صمود" المتجه إلى غزة، والذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة قرب اليونان.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك، حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سانشيز إن مواطني 45 دولة على متن السفن التي تهدف إلى إيصال الغذاء إلى غزة والتعبير عن التضامن مع سكانها يجب ان يكونوا محميين.
وأضاف رئيس الوزراء الاسباني سانشيز: "تطالب الحكومة الإسبانية باحترام القانون الدولي واحترام حق مواطنينا في الإبحار في البحر الأبيض المتوسط في ظروف آمنة".
بدورها، أدانت إيطاليا الهجوم على أسطول "الصمود العالمي" الذي يحمل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلنت روما، الأربعاء، إرسال فرقاطة تابعة للبحرية لمساعدة أسطول الصمود.
وقال وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، في بيان: "لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول، تحدثت مع رئيسة الوزراء وسمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية المتعددة المهام، التي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن".
وأفاد بأن الفرقاطة "فاسان" "تتوجه بالفعل نحو المنطقة للقيام بعمليات إنقاذ محتملة". وأشار إلى أن إيطاليا أبلغت إسرائيل بالقرار.
وتابع كروسيتو "في أي ديمقراطية، يجب أيضا حماية المظاهرات وأشكال الاحتجاج عندما يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي ودون اللجوء إلى العنف".
وأضاف أن السفينة "في طريقها إلى المنطقة من أجل عمليات إنقاذ محتملة"، موضحًا أن منفذي الهجوم "غير معروفين حاليًا".
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة "المواطنين الإيطاليين وأعضاء في البرلمان ونواب البرلمان الأوروبي"، وهم من بين الناشطين على متن الأسطول.
وذكرت الخارجية الإيطالية أنها أبلغت إسرائيل بأن "أي عملية توكل إلى القوات الإسرائيلية يجب أن تجري بما يمتثل للقانون الدولي ومبدأ الحذر التام". وعلى متن الأسطول نحو 60 إيطاليًا، بينهم أربعة برلمانيين.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بد دعت امس اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات على أسطول الصمود المتوجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق "مستقل ونزيه وشامل".
ومساء الأربعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن ثلاث طائرات مسيّرة حلّقت فوق سفينة "عمر المختار" التي تبحر منفردة للالتحاق بأسطول الصمود الرامي كسر الحصار عن غزة، في تحرّك أثار مخاوف الطاقم.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، معتبرًا أن "الهجمات والتهديدات ضد من يحاولون تقديم المساعدة والدعم لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون المجاعة والجوع، تنافي المنطق".
وكان ناشطون على متن الأسطول قد أكدوا أن إسرائيل هاجمتهم باستخدام "قنابل ضوئية وشعلات متفجرة ومواد يُشتبه بأنها كيميائية" أثناء اقترابهم من القطاع، وأفادوا بتعرضهم لهجمات بمسيرات عدة مع سماع "دوي انفجارات" قبالة سواحل اليونان. وأكد "أسطول الصمود العالمي" أن "عدة طائرات مسيّرة أسقطت أجسامًا مجهولة الهوية.
كما تم التشويش على الاتصالات، وسُمع دوي انفجارات من عدد من القوارب، لكنه شدد على أن "هذه العمليات النفسية لن ترهبنا". وأوضحت الناشطة الألمانية، ياسمين أكار، أن خمسة من قوارب الأسطول تعرضت لهجوم.
ورُصد "15 إلى 16 مسيّرة"، فيما أظهر مقطع مصور انفجارًا على متن سفينة "سبيكتر" عند الساعة 01:43 فجر الأربعاء، في هجمات يؤكد الناشطون أنها إسرائيلية في محاولة لثنيهم عن التقدم باتجاه عزة حيث تشنه إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
في المقابل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها لن تسمح للأسطول بالوصول إلى غزة، وعرضت على المنظمين التوجه بدلًا من ذلك إلى مدينة عسقلان شمال القطاع، في وقت كان الأسطول قد تعرض لمحاولات منع مماثلة خلال حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "ستتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول الأسطول إلى منطقة القتال ووقف أي انتهاك لحصار بحري قانوني، مع بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة ركابه". وقالت الوزارة التي أطلقت على القوارب اسم "أسطول حماس" إنها اقترحت أن يتم تفريغ المساعدات في عسقلان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سيتي ويلث" تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025...
محلل إسرائيلي: الاعترافات بفلسطين ضربة موجعة تعمق عزلتنا...
مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات ...
رئيس تشيلي: أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ...
المستثمرون الهنود الأثرياء يتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 20 مليار دولار...
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة...