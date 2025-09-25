اسرائيل قالت انها لن تسمح بوصول اسطول الصمود لغزة وسفن حربية ايطالية واسبانية ترافقه لتوفير الحماية لهم

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد / ترجمة خاصة PNN / قالت مصادر اعلامية دولية صباح اليوم الخميس ان اسبانيا انضمت إسبانيا إلى إيطاليا في إرسال سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي الذي يتوجه الى غزة و الذي تعرض لهجوم سابقًا.

و أعلنت إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن عسكرية لمساندة "أسطول الصمود" بعد استهدافه بمسيّرات قبالة السواحل اليونانية، مؤكدتين أن الهدف حماية مواطنيهما والمشاركة في عمليات إنقاذ محتملة وسط إدانات للهجمات على الأسطول.

و أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد ستنضم إلى إيطاليا في إرسال سفينة عسكرية لحماية أسطول "صمود" المتجه إلى غزة، والذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة قرب اليونان.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك، حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سانشيز إن مواطني 45 دولة على متن السفن التي تهدف إلى إيصال الغذاء إلى غزة والتعبير عن التضامن مع سكانها يجب ان يكونوا محميين.

وأضاف رئيس الوزراء الاسباني سانشيز: "تطالب الحكومة الإسبانية باحترام القانون الدولي واحترام حق مواطنينا في الإبحار في البحر الأبيض المتوسط ​​في ظروف آمنة".

بدورها، أدانت إيطاليا الهجوم على أسطول "الصمود العالمي" الذي يحمل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلنت روما، الأربعاء، إرسال فرقاطة تابعة للبحرية لمساعدة أسطول الصمود.

وقال وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، في بيان: "لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول، تحدثت مع رئيسة الوزراء وسمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية المتعددة المهام، التي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن".

وأفاد بأن الفرقاطة "فاسان" "تتوجه بالفعل نحو المنطقة للقيام بعمليات إنقاذ محتملة". وأشار إلى أن إيطاليا أبلغت إسرائيل بالقرار.

وتابع كروسيتو "في أي ديمقراطية، يجب أيضا حماية المظاهرات وأشكال الاحتجاج عندما يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي ودون اللجوء إلى العنف".

وأضاف أن السفينة "في طريقها إلى المنطقة من أجل عمليات إنقاذ محتملة"، موضحًا أن منفذي الهجوم "غير معروفين حاليًا".

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة "المواطنين الإيطاليين وأعضاء في البرلمان ونواب البرلمان الأوروبي"، وهم من بين الناشطين على متن الأسطول.

وذكرت الخارجية الإيطالية أنها أبلغت إسرائيل بأن "أي عملية توكل إلى القوات الإسرائيلية يجب أن تجري بما يمتثل للقانون الدولي ومبدأ الحذر التام". وعلى متن الأسطول نحو 60 إيطاليًا، بينهم أربعة برلمانيين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بد دعت امس اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات على أسطول الصمود المتوجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق "مستقل ونزيه وشامل".

ومساء الأربعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن ثلاث طائرات مسيّرة حلّقت فوق سفينة "عمر المختار" التي تبحر منفردة للالتحاق بأسطول الصمود الرامي كسر الحصار عن غزة، في تحرّك أثار مخاوف الطاقم.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، معتبرًا أن "الهجمات والتهديدات ضد من يحاولون تقديم المساعدة والدعم لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون المجاعة والجوع، تنافي المنطق".

وكان ناشطون على متن الأسطول قد أكدوا أن إسرائيل هاجمتهم باستخدام "قنابل ضوئية وشعلات متفجرة ومواد يُشتبه بأنها كيميائية" أثناء اقترابهم من القطاع، وأفادوا بتعرضهم لهجمات بمسيرات عدة مع سماع "دوي انفجارات" قبالة سواحل اليونان. وأكد "أسطول الصمود العالمي" أن "عدة طائرات مسيّرة أسقطت أجسامًا مجهولة الهوية.

كما تم التشويش على الاتصالات، وسُمع دوي انفجارات من عدد من القوارب، لكنه شدد على أن "هذه العمليات النفسية لن ترهبنا". وأوضحت الناشطة الألمانية، ياسمين أكار، أن خمسة من قوارب الأسطول تعرضت لهجوم.

ورُصد "15 إلى 16 مسيّرة"، فيما أظهر مقطع مصور انفجارًا على متن سفينة "سبيكتر" عند الساعة 01:43 فجر الأربعاء، في هجمات يؤكد الناشطون أنها إسرائيلية في محاولة لثنيهم عن التقدم باتجاه عزة حيث تشنه إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

في المقابل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها لن تسمح للأسطول بالوصول إلى غزة، وعرضت على المنظمين التوجه بدلًا من ذلك إلى مدينة عسقلان شمال القطاع، في وقت كان الأسطول قد تعرض لمحاولات منع مماثلة خلال حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "ستتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول الأسطول إلى منطقة القتال ووقف أي انتهاك لحصار بحري قانوني، مع بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة ركابه". وقالت الوزارة التي أطلقت على القوارب اسم "أسطول حماس" إنها اقترحت أن يتم تفريغ المساعدات في عسقلان.