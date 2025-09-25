  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يطالب بالتحقيق في الحوادث المشؤومة التي تعرض لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب يطالب بالتحقيق في الحوادث المشؤومة التي تعرض لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

2025-09-25 12:03:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطالب فيها بالتحقيق في "الحوادث المشؤومة" التي وقعت له خلال زيارته للجمعية العامة.
وقال ترامب: "لم يكن هذا مصادفة، بل كان تخريبًا.. وقعت فضيحة حقيقية في الأمم المتحدة أمس، ليس حادثًا واحدًا، ولا حادثين، بل ثلاثة أحداث مشؤومة للغاية. أولًا، توقف السّلم المتحرّك المؤدي إلى القاعة الرئيسية فجأة، ومن المدهش أنني وميلانيا لم نسقط على الحواف الحادة لهذه الدرجات الفولاذية، ووجوهنا متجهة نحو الأمام".
وأضاف ترامب: "كل ما في الأمر أننا كنا متمسكين بحاجز الدرج بإحكام، وإلا لكانت كارثة. كان هذا تخريبًا مطلقًا"، مؤكدًا أنه "سينقل هذه الرسالة إلى الأمين العام ويطالب بإجراء تحقيق فوري".
وتابع ترامب: "يجب اعتقال من فعلوا ذلك! ثم، بينما كنت أقف أمام حشد من ملايين الأشخاص حول العالم على شاشات التلفزيون، وأمام قادة مهمين في القاعة، لم يعمل جهاز التلقين الخاص بي. كان الظلام دامسًا".
كما أوضح ترامب: "فكرت في نفسي على الفور: يا إلهي، أولًا حادثة السّلم المتحرّك، والآن جهاز التلقين! سيء للغاية. ما هذا المكان؟ ثم شرعت في إلقاء خطاب بدون جهاز تلقين، والذي بدأ بعد حوالي 15 دقيقة"، محمّلًا "جهاز الخدمة السرية الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الحوادث".
وأكد ترامب أن "الخبر السار هو أن الخطاب قد نال تقييمات رائعة"، قائلًا: "ربما قدّروا حقيقة أن قلة قليلة من الناس كانت قادرة على فعل ما فعلته".
وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء دخوله مبنى مقر الأمم المتحدة لإلقاء الخطاب أمام الجمعية العامة، يوم الثلاثاء، لبعض الحوادث، حيث تعطل السّلم الكهربائي أثناء صعوده مع زوجته ميلانيا، كما تعطل جهاز التلقين.

MENAFN25092025000208011052ID1110108347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث