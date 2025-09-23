أفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2025: طموحات القارة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها الرقمي تنطلق نحو العالمية

أُعلن اليوم في منتدى «أفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2025» في نيويورك عن مشاريع ومبادرات كبرى يُتَوقع أن تضع أفريقيا في صدارة مشهد الابتكار العالمي، خصوصاً من خلال توسيع نطاق الهياكل الأساسية للذكاء الاصطناعي في القارة، حيث اجتمع قادة ورؤساء تنفيذيون لبحث موقع القارة في الاقتصاد العالمي، وذلك في خطوة بالغة الأهمية نحو تمكين أصحاب المصلحة في القارة من ابتكار حلول ذكاء اصطناعي محلية مُصمَّمة خصيصاً للتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً في أفريقيا.

وفي سياقٍ متصل، أعلن الملياردير الزيمبابوي سترايف ماسيوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي «إيكونت جلوبال» و«كاسافا تكنولوجيز»، عن الشروع في تأسيس أول شبكة أفريقية لمصانع الذكاء الاصطناعي. وستعتمد هذه المنشآت على معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، ومن المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2026، لتفتح الباب أمام الابتكار المحلي وتُسرِّع مشاركة أفريقيا في الاقتصاد العالمي للذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أعلنت شركة «ميتا»، في كلمة ألقاها كوجو بواكيه، نائب الرئيس ومدير السياسات العامة لأفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، عن فرص استثمارية مرتقبة في المنظومة الرقمية لأفريقيا، مؤكدةً ثقتها في الإمكانات المتنامية للقارة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه المبادرات تحولاً نحو الحلول التي يقودها المجتمع المحلي والتخطيط طويل الأمد، مع التركيز على بناء أنظمة قوية، واعتماد التقنيات المتطورة، وضخ الاستثمارات الرأسمالية لتعزيز التكامل الإقليمي والقدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وفي اليوم الثاني من منتدى «أفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2025»، الذي يُعد الحدث الأبرز لمبادرة الأعمال الأفريقية العالمية، التقى قادة الأعمال، ورؤساء الدول الأفريقية، والمستثمرون العالميون، والمؤسسات الدولية بهدف تسريع مسار التحول الاقتصادي للقارة. وقد أبرزت الالتزامات الجديدة في مجالات البنية التحتية والتقنيات المتقدمة والاستثمار حجم الثقة المتزايدة في القطاع الخاص الأفريقي.

في قطاع الخدمات المالية، أطلقت «مؤسسة التمويل الأفريقية»، بالتعاون مع مؤسسات المعاشات والضمان الاجتماعي في أفريقيا، مبادرة «المدخرات الأفريقية من أجل النمو» التي تهدف إلى استكشاف سبل توجيه المدخرات المؤسسية الأفريقية نحو استثمارات طويلة الأمد تدعم التنمية الشاملة. وتستند هذه المبادرة التي تشمل القارة بأكملها على تحليل صادر عن المؤسسة لعام 2025، يُقدِّر الأصول المؤسسية في القارة بما لا يقل عن 1.17 تريليون دولار أمريكي، يُوجَّه جزء كبير منها حالياً إلى أدوات قصيرة الأجل ومنخفضة العائد.

كما أعلنت «مبادرة الأعمال الأفريقية العالمية» عن إطلاق مسارين جديدين يركزان على التحول الرقمي والرعاية الصحية، سعياً إلى إيجاد حلقة ربط بين الشركات والحكومات والمبتكرين العاملين في قطاعات محورية تعزز القدرة التنافسية والمرونة في القارة.

ويستهدف مسار الرعاية الصحية تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية عبر الحلول الرقمية، وبناء سلاسل إمداد إقليمية قوية، وجذب الاستثمارات، ودعم نمو القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية داخل القارة. أما مسار التحول الرقمي فيُركِّز على الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والهياكل الأساسية الرقمية، إلى جانب تدريب الأفراد على وظائف المستقبل، وتزويد الشركات الصغيرة بالتقنيات والتمويل، وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات.

وخلال اليوم الثاني من المنتدى، تركزت النقاشات حول بناء شراكات جديدة، وتسريع النمو الرقمي في أفريقيا، وتعزيز مجالات الرياضة والإبداع المزدهرة في القارة، وعلى رأسها الموسيقى والأزياء.

واختتم المنتدى أعماله بإلقاء الضوء على شخصيات بارزة، من بينها المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة المعروفة آفا دوفيرناي، مؤسِّسة «آراي»؛ وإليان وانجيكو شليستون-غيثاي، 15 عاماً، مُناصِرة في مجال المناخ والصحة في «سيدز فور ليدرشيب»؛ والبطل البارالمبي مبوميليلو تيفين مهلونجو، الحائز على ثلاثة أرقام قياسية عالمية؛ والشيف والكاتب وصاحب المطاعم ماركوس صمويلسون؛ إضافة إلى المغنية والكاتبة الغنائية العالمية تيوا سافاج، التي قدَّمت عرضاً فنياً في ختام الفعاليات. وقد جسّدت مساهماتهم الملهمة الرسالة الجوهرية للمنتدى المتمثلة في التمكين والابتكار والتنمية والتقدم المستدامين عبر القارة.

وفي كلمتها الختامية في نهاية فعاليات المنتدى، صرَّحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد قائلةً: «حين يصف العالم أفريقيا بالمرونة، فإنهم يقصدون مفهوماً عن المرونة يختلف عن رؤيتنا، فمرونة أفريقيا تعني البناء على ما نملكه، وتعزيز الأسواق والاقتصادات والديمقراطية في القارة. وأنا على يقين بأن القيم والمبادئ التي نتقاسمها جميعاً تظل مهمة. "أفريقيا التي لا يمكن إيقافها" مساحة نُذكِّر فيها أنفسنا بهويتنا، إنها سرديتنا، وبشروطنا نمضي نحو المستقبل ».

«أفريقيا التي لا يُمكن إيقافها» هو أبرز منتدى للأعمال الأفريقية يُنظَّم خارج القارة. وقد استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب معالي السيد محمود علي يوسف، رئيس الاتحاد الأفريقي، وعُقِد قُبيل افتتاح أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويهدف المنتدى إلى تسريع مسيرة التحول الاقتصادي للقارة، وتمكين أفريقيا من لعب دور ريادي في صياغة أسواق المستقبل.

