أفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2025: طموحات القارة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها الرقمي تنطلق نحو العالمية

أفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2025: طموحات القارة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها الرقمي تنطلق نحو العالمية
أُعلن اليوم في منتدى «أفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2025» في نيويورك عن مشاريع ومبادرات كبرى يُتَوقع أن تضع أفريقيا في صدارة مشهد الابتكار العالمي، خصوصاً من خلال توسيع نطاق الهياكل الأساسية للذكاء الاصطناعي في القارة، حيث اجتمع قادة ورؤساء تنفيذيون لبحث موقع القارة في الاقتصاد العالمي، وذلك في خطوة بالغة الأهمية نحو تمكين أصحاب المصلحة في القارة من ابتكار حلول ذكاء اصطناعي محلية مُصمَّمة خصيصاً للتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً في أفريقيا.
وفي سياقٍ متصل، أعلن الملياردير الزيمبابوي سترايف ماسيوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي «إيكونت جلوبال» و«كاسافا تكنولوجيز»، عن الشروع في تأسيس أول شبكة أفريقية لمصانع الذكاء الاصطناعي. وستعتمد هذه المنشآت على معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، ومن المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2026، لتفتح الباب أمام الابتكار المحلي وتُسرِّع مشاركة أفريقيا في الاقتصاد العالمي للذكاء الاصطناعي.
من جانبها، أعلنت شركة «ميتا»، في كلمة ألقاها كوجو بواكيه، نائب الرئيس ومدير السياسات العامة لأفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، عن فرص استثمارية مرتقبة في المنظومة الرقمية لأفريقيا، مؤكدةً ثقتها في الإمكانات المتنامية للقارة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه المبادرات تحولاً نحو الحلول التي يقودها المجتمع المحلي والتخطيط طويل الأمد، مع التركيز على بناء أنظمة قوية، واعتماد التقنيات المتطورة، وضخ الاستثمارات الرأسمالية لتعزيز التكامل الإقليمي والقدرة التنافسية على المستوى العالمي.
وفي اليوم الثاني من منتدى «أفريقيا التي لا يمكن إيقافها 2025»، الذي يُعد الحدث الأبرز لمبادرة الأعمال الأفريقية العالمية، التقى قادة الأعمال، ورؤساء الدول الأفريقية، والمستثمرون العالميون، والمؤسسات الدولية بهدف تسريع مسار التحول الاقتصادي للقارة. وقد أبرزت الالتزامات الجديدة في مجالات البنية التحتية والتقنيات المتقدمة والاستثمار حجم الثقة المتزايدة في القطاع الخاص الأفريقي.
في قطاع الخدمات المالية، أطلقت «مؤسسة التمويل الأفريقية»، بالتعاون مع مؤسسات المعاشات والضمان الاجتماعي في أفريقيا، مبادرة «المدخرات الأفريقية من أجل النمو» التي تهدف إلى استكشاف سبل توجيه المدخرات المؤسسية الأفريقية نحو استثمارات طويلة الأمد تدعم التنمية الشاملة. وتستند هذه المبادرة التي تشمل القارة بأكملها على تحليل صادر عن المؤسسة لعام 2025، يُقدِّر الأصول المؤسسية في القارة بما لا يقل عن 1.17 تريليون دولار أمريكي، يُوجَّه جزء كبير منها حالياً إلى أدوات قصيرة الأجل ومنخفضة العائد.
كما أعلنت «مبادرة الأعمال الأفريقية العالمية» عن إطلاق مسارين جديدين يركزان على التحول الرقمي والرعاية الصحية، سعياً إلى إيجاد حلقة ربط بين الشركات والحكومات والمبتكرين العاملين في قطاعات محورية تعزز القدرة التنافسية والمرونة في القارة.
ويستهدف مسار الرعاية الصحية تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية عبر الحلول الرقمية، وبناء سلاسل إمداد إقليمية قوية، وجذب الاستثمارات، ودعم نمو القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية داخل القارة. أما مسار التحول الرقمي فيُركِّز على الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والهياكل الأساسية الرقمية، إلى جانب تدريب الأفراد على وظائف المستقبل، وتزويد الشركات الصغيرة بالتقنيات والتمويل، وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات.
وخلال اليوم الثاني من المنتدى، تركزت النقاشات حول بناء شراكات جديدة، وتسريع النمو الرقمي في أفريقيا، وتعزيز مجالات الرياضة والإبداع المزدهرة في القارة، وعلى رأسها الموسيقى والأزياء.
واختتم المنتدى أعماله بإلقاء الضوء على شخصيات بارزة، من بينها المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة المعروفة آفا دوفيرناي، مؤسِّسة «آراي»؛ وإليان وانجيكو شليستون-غيثاي، 15 عاماً، مُناصِرة في مجال المناخ والصحة في «سيدز فور ليدرشيب»؛ والبطل البارالمبي مبوميليلو تيفين مهلونجو، الحائز على ثلاثة أرقام قياسية عالمية؛ والشيف والكاتب وصاحب المطاعم ماركوس صمويلسون؛ إضافة إلى المغنية والكاتبة الغنائية العالمية تيوا سافاج، التي قدَّمت عرضاً فنياً في ختام الفعاليات. وقد جسّدت مساهماتهم الملهمة الرسالة الجوهرية للمنتدى المتمثلة في التمكين والابتكار والتنمية والتقدم المستدامين عبر القارة.
وفي كلمتها الختامية في نهاية فعاليات المنتدى، صرَّحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد قائلةً: «حين يصف العالم أفريقيا بالمرونة، فإنهم يقصدون مفهوماً عن المرونة يختلف عن رؤيتنا، فمرونة أفريقيا تعني البناء على ما نملكه، وتعزيز الأسواق والاقتصادات والديمقراطية في القارة. وأنا على يقين بأن القيم والمبادئ التي نتقاسمها جميعاً تظل مهمة. "أفريقيا التي لا يمكن إيقافها" مساحة نُذكِّر فيها أنفسنا بهويتنا، إنها سرديتنا، وبشروطنا نمضي نحو المستقبل ».
«أفريقيا التي لا يُمكن إيقافها» هو أبرز منتدى للأعمال الأفريقية يُنظَّم خارج القارة. وقد استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب معالي السيد محمود علي يوسف، رئيس الاتحاد الأفريقي، وعُقِد قُبيل افتتاح أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويهدف المنتدى إلى تسريع مسيرة التحول الاقتصادي للقارة، وتمكين أفريقيا من لعب دور ريادي في صياغة أسواق المستقبل.توزيع APO Group بالنيابة عن Global Africa Business Initiative.
للاطلاع على صور فعاليات اليوم الثاني، يرجى زيارة هذا الرابط هنا .
كما يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بكلمات المتحدثين والملخصات عبر هذا الرابط هنا .
وللاطلاع على الفعالية كاملةً، يُرجى زيارة قناة أفريقيا التي لا يُمكن إيقافها على يوتيوب ولمزيد من
المعلومات حول مبادرة الأعمال الأفريقية العالمية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: .
