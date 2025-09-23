البنك الأفريقي للتنمية يُعزز إدارة المشاريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

البنك الأفريقي للتنمية يُعزز إدارة المشاريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية
اختتمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ورشة عمل استمرت أربعة أيام في كينشاسا لتعزيز إدارة المشاريع وتحسين أداء العمليات التي يمولها البنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
نظّم معهد التنمية الأفريقي والإدارة الائتمانية التابعة للبنك، بالتعاون مع المكتب القطري، ورشة العمل في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، وجمعت ممثلين عن الوزارات وديوان المحاسبة وفرق تنفيذ المشاريع.
في كلمته الافتتاحية، قال محمد كوليبالي، القائم بأعمال مدير البنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الدورة التدريبية ستساهم في تعزيز المساءلة والشفافية وفعالية المشاريع من خلال نقل المعرفة حول قواعد وإجراءات البنك وأفضل الممارسات.
وأكد آلان ك. مالاتا، رئيس ديوان وزارة المالية، على أهمية الالتزام قائلاً: "إن جودة التزامكم خلال هذه الورشة ستكون حاسمة في تحسين أداء المحفظة الوطنية".
وأشارت آن سو داو، مديرة قسم إدارة البرامج في المعهد الأفريقي للتنمية، إلى أن الاستثمار في بناء القدرات لتحسين أداء المحفظة الاستثمارية يُمثل تدخلاً ذا تأثير كبير، وله فوائد مستدامة على جودة العمليات.
شارك المشاركون في جلسات عملية بشأن الإدارة المالية، والمشتريات، والرصد والتقييم، والإدارة القائمة على النتائج. كما تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز تنفيذ المشاريع.
أكد جان لويمبا لوكومبو، منسق مشروع تجديد الطريق الوطني رقم 1 ، أن التدريب كان قيّماً للغاية: "اكتسبنا معارف جديدة بشأن المعايير والمنهجيات اللازمة لضمان فعالية تنفيذ المشاريع".
وأشارت روث مباتا ندايا، المساعدة الإدارية والمالية في برنامج دعم التنمية الزراعية والصناعية في نغانداجيكا (PRODAN) إلى "أن هذه الورشة عززت مهاراتي في إدارة المشاريع القائمة على النتائج، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الجودة، وسأشاركها مع زملائي لتحقيق نتائج أفضل".
وسيتم دمج توصيات الورشة في أنشطة إدارة المحفظة الاستثمارية للبنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أنه اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، شملت محفظة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 25 عملية نشطة بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار أمريكي، مع تركيز الاستثمارات على النقل (30.8%)، والزراعة (30.3%)، والطاقة (16.9%)، والقطاعات الاجتماعية (12.7%)، وقطاعات أخرى (3.96%).توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
