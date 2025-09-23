البنك الأفريقي للتنمية يُعزز إدارة المشاريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

اختتمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ورشة عمل استمرت أربعة أيام في كينشاسا لتعزيز إدارة المشاريع وتحسين أداء العمليات التي يمولها البنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

نظّم معهد التنمية الأفريقي والإدارة الائتمانية التابعة للبنك، بالتعاون مع المكتب القطري، ورشة العمل في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، وجمعت ممثلين عن الوزارات وديوان المحاسبة وفرق تنفيذ المشاريع.

في كلمته الافتتاحية، قال محمد كوليبالي، القائم بأعمال مدير البنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الدورة التدريبية ستساهم في تعزيز المساءلة والشفافية وفعالية المشاريع من خلال نقل المعرفة حول قواعد وإجراءات البنك وأفضل الممارسات.

وأكد آلان ك. مالاتا، رئيس ديوان وزارة المالية، على أهمية الالتزام قائلاً: "إن جودة التزامكم خلال هذه الورشة ستكون حاسمة في تحسين أداء المحفظة الوطنية".

وأشارت آن سو داو، مديرة قسم إدارة البرامج في المعهد الأفريقي للتنمية، إلى أن الاستثمار في بناء القدرات لتحسين أداء المحفظة الاستثمارية يُمثل تدخلاً ذا تأثير كبير، وله فوائد مستدامة على جودة العمليات.

شارك المشاركون في جلسات عملية بشأن الإدارة المالية، والمشتريات، والرصد والتقييم، والإدارة القائمة على النتائج. كما تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز تنفيذ المشاريع.

أكد جان لويمبا لوكومبو، منسق مشروع تجديد الطريق الوطني رقم 1 ، أن التدريب كان قيّماً للغاية: "اكتسبنا معارف جديدة بشأن المعايير والمنهجيات اللازمة لضمان فعالية تنفيذ المشاريع".

وأشارت روث مباتا ندايا، المساعدة الإدارية والمالية في برنامج دعم التنمية الزراعية والصناعية في نغانداجيكا (PRODAN) إلى "أن هذه الورشة عززت مهاراتي في إدارة المشاريع القائمة على النتائج، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الجودة، وسأشاركها مع زملائي لتحقيق نتائج أفضل".

وسيتم دمج توصيات الورشة في أنشطة إدارة المحفظة الاستثمارية للبنك في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جدير بالذكر أنه اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، شملت محفظة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 25 عملية نشطة بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار أمريكي، مع تركيز الاستثمارات على النقل (30.8%)، والزراعة (30.3%)، والطاقة (16.9%)، والقطاعات الاجتماعية (12.7%)، وقطاعات أخرى (3.96%).

