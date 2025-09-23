403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
والد لامين يامال يغضب بعد خسارة ابنه الكرة الذهبية
(MENAFN) بدا منير نصراوي، والد اللاعب لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، في حالة استياء واضح عقب فقدان ابنه جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب على مستوى العالم.
وعقب معرفته بتتويج عثمان ديمبيلي، نجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جرمان، بالجائزة، توقف نصراوي سريعًا في المنطقة المخصصة للإعلاميين الإسبان، وقال لهم: "العام المقبل لنا"، وفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.
ومع مرور الوقت، تزايدت حدة غضب نصراوي، حيث عبر عن استيائه خلال مكالمة مرئية مع برنامج "إل شيرينغيتو" الرياضي الشهير.
وقال والد يامال: "أعتقد أنها الأسوأ (...) لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان".
وأضاف نصراوي مبررًا قناعته بأحقية نجله في الجائزة: "أعتقد أن لامين هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع وبفارق كبير، ليس لأنه ابني بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون".
واختتم حديثه قائلاً: "لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئا غريبا جدا حدث هنا. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية".
وعقب معرفته بتتويج عثمان ديمبيلي، نجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جرمان، بالجائزة، توقف نصراوي سريعًا في المنطقة المخصصة للإعلاميين الإسبان، وقال لهم: "العام المقبل لنا"، وفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.
ومع مرور الوقت، تزايدت حدة غضب نصراوي، حيث عبر عن استيائه خلال مكالمة مرئية مع برنامج "إل شيرينغيتو" الرياضي الشهير.
وقال والد يامال: "أعتقد أنها الأسوأ (...) لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان".
وأضاف نصراوي مبررًا قناعته بأحقية نجله في الجائزة: "أعتقد أن لامين هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع وبفارق كبير، ليس لأنه ابني بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون".
واختتم حديثه قائلاً: "لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئا غريبا جدا حدث هنا. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بيجو لايف تحتفل باليوم الوطني السعودي في سوق البث المباشر البالغ 16 مل...