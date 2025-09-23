403
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "بيرييزدنويه"
(MENAFN) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إحكام القوات التابعة لها السيطرة على بلدة بيرييزدنويه، الواقعة ضمن إقليم دونيتسك.
وجاء في بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، بتحرير بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل".
كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نفذ ضربة واسعة النطاق ضد مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى تجمعات لمرتزقة أجانب، كانوا يقومون بالإعداد لتنفيذ "هجوم إرهابي" يستهدف شبه جزيرة القرم.
ووفق البيان: "ردًا على هجوم إرهابي على أهداف مدنية في بلدة فوروس في جمهورية القرم، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، شنت القوات الروسية الليلة ضربة جماعية ضد نقاط انتشار مؤقتة لوحدة عمليات خاصة تابعة للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب، من وحدة بريزراك التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، في منطقتي تاتاربوناري وراسيكا بمقاطعة أوديسا، كانوا يعدون وينفذون هذا الهجوم الإرهابي".
إلى جانب ذلك، استهدفت القوات الروسية منشآت تخزين طائرات مسيّرة في مطار شكولني بمقاطعة أوديسا، والتي كانت تُستخدم في إطلاق مسيرات هجومية ضد منشآت مدنية في القرم.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية وجهت ضربة دقيقة إلى ورش داخل شركة "موتور سيتش"، التابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث كانت تُجمع طائرات مسيرة هجومية يوظفها "نظام كييف المجرم" في شن هجمات على الأراضي الروسية.
