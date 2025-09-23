403
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من تأثيرات رسوم ترامب الكاملة
(MENAFN) أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر على "المرونة" مقارنة بما كان متوقعًا خلال النصف الأول من العام، وذلك بفضل الأداء القوي للأسواق الناشئة.
مع ذلك، حذرت المنظمة من أن "وطأة صدمة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات لم تظهر بالكامل بعد"، حيث يساهم "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي" في دعم النشاط الاقتصادي الأميركي حاليًا، فيما يخفف "الدعم المالي الصيني" من حدة التباطؤ الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن "الرسوم الجمركية الأميركية ارتفعت على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا منذ شهر مايو"، وهو ما يزيد من الضغوط العالمية.
كما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي منتدى دولي مقره "باريس" ويضم دولًا معظمها متقدمة، أن "التأثير الكامل لزيادات الرسوم الأميركية لا يزال في طور التبلور"، حيث تمكنت الشركات حتى الآن من امتصاص جزء كبير من الصدمة عبر "هوامش أرباح أضيق واحتياطات تخزين إضافية".
ورفعت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي في عام 2025 إلى "3.2 بالمئة"، أي بزيادة قدرها "0.3 نقطة مئوية" عن توقعاتها السابقة الصادرة في يونيو.
أما بالنسبة لعام 2026، فلا تزال المنظمة تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة "2.9 بالمئة"، دون أي تعديل عن تقديراتها السابقة، مع انحسار أثر تراكم المخزونات، وسط توقعات بأن "الرسوم الجمركية المرتفعة ستؤثر سلبًا على نمو التجارة والاستثمار".
