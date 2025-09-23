403
محمد صلاح لا يحالفه الحظ بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة
(MENAFN) واصل الحظ مقاومته للنجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في ظل عدم تمكنه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وذلك للمرة السادسة في مسيرته.
وحصد قائد منتخب مصر المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وهو أفضل مركز يصل إليه في تاريخ مشاركاته بالجائزة، فيما توج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، متفوقًا على أقرب منافسيه الإسباني لامين يامال والبرازيلي فيتينا، لاعبي برشلونة الإسباني وسان جيرمان على التوالي.
وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على هذه الجائزة المرموقة للمرة السادسة في مسيرته مع الساحرة المستديرة، بعد المستوى الرائع الذي أظهره مع ليفربول في الموسم الماضي.
وقاد الفرعون المصري فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ20 في تاريخ النادي، معادلًا الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة العريقة مع منافسه التقليدي مانشستر يونايتد.
كما هيمن صلاح على الجوائز الفردية الخاصة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي أيضًا، بفضل أدائه المتميز مع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، مما زاد من آماله في تحقيق حلمه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة.
