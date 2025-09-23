403
دراسة تبيّن سبب زيادة إصابة النساء بمرض الزهايمر مقارنة بالرجال
(MENAFN) أظهرت دراسة جديدة أن النساء يعانين من خطر أكبر للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بالرجال، حيث يشكلن نحو ثلثي مجموع المرضى. وأفادت إحدى الصحف البريطانية بأن النساء فوق سن الستين يتعرضن لمخاطر الإصابة بالزهايمر بمعدل يفوق ضعف خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهن.
وكان الاعتقاد السائد سابقًا أن الفجوة بين الجنسين في معدلات الإصابة تعود بشكل أساسي لاختلاف متوسط العمر، إلا أن بحثًا أجري في كلية كينغز في لندن وأشرفت عليه الدكتورة كريستينا ليغيدو-كويغلي، فند هذا التفسير.
وأظهرت النتائج أن النساء المصابات بمرض الزهايمر يعانين من انخفاض في مستويات أوميغا 3 في الدم، وهو الأمر الذي لم يُلاحظ بين الرجال، مما يشير إلى تأثير خاص للمرض على دماغ المرأة وزيادة احتمالية الإصابة به.
رغم عدم وضوح العلاقة السببية بشكل كامل، توصي الدكتورة كريستينا النساء بزيادة تناول أوميغا 3 عبر النظام الغذائي أو المكملات. وأكدت في الوقت ذاته أن العوامل الغذائية ليست العامل الوحيد، بل إن تداخل الجوانب البيولوجية والاجتماعية يلعب دورًا في تحديد مستوى الخطورة.
ومن الجوانب المهمة كذلك "الاحتياطي المعرفي" للدماغ، وهو قدرة الدماغ على مقاومة التدهور العصبي، التي تتعزز من خلال التعليم، تعلم لغات جديدة، المشاركة في أنشطة ذهنية، والتفاعل الاجتماعي. وتقول الدكتورة: "كلما كان الاحتياطي أكبر، زادت قدرة الدماغ على الصمود".
