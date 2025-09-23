403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مطار كوبنهاغن يستأنف عملياته الجوية بعد رصد طائرات مسيرة
(MENAFN) استأنف مطار كوبنهاغن الدولي عملياته الجوية صباح الثلاثاء، بعد أن أدى رصد طائرات مسيرة غير معروفة المصدر إلى تعطيل الحركة الجوية لعدة ساعات خلال الليل، شملت إلغاء وتحويل عدد من الرحلات.
وذكرت الشرطة الدنماركية أن طائرات بدون طيار "كبيرة الحجم"، يُعتقد أن عددها اثنتان أو ثلاث، شوهدت في سماء المنطقة مساء الاثنين، ما استدعى وقف عمليات الإقلاع في المطار وتحويل بعض الطائرات إلى مطارات بديلة في المنطقة.
وأوضح مطار كوبنهاغن، المعروف أيضًا باسم مطار كاستروب، في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي صباح الثلاثاء:
"أُعيد فتح مطار كوبنهاغن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات المغادرة. وعلى الركاب التحقق من شركة الطيران للحصول على مزيد من المعلومات."
وتزامن استئناف الرحلات مع انتشار أمني واسع النطاق في محيط المطار، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، بينما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن هوية المشغّلين المحتملين للطائرات المسيرة أو الدوافع وراء تحليقها قرب أحد أكثر المطارات ازدحامًا في شمال أوروبا.
وذكرت الشرطة الدنماركية أن طائرات بدون طيار "كبيرة الحجم"، يُعتقد أن عددها اثنتان أو ثلاث، شوهدت في سماء المنطقة مساء الاثنين، ما استدعى وقف عمليات الإقلاع في المطار وتحويل بعض الطائرات إلى مطارات بديلة في المنطقة.
وأوضح مطار كوبنهاغن، المعروف أيضًا باسم مطار كاستروب، في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي صباح الثلاثاء:
"أُعيد فتح مطار كوبنهاغن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات المغادرة. وعلى الركاب التحقق من شركة الطيران للحصول على مزيد من المعلومات."
وتزامن استئناف الرحلات مع انتشار أمني واسع النطاق في محيط المطار، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، بينما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن هوية المشغّلين المحتملين للطائرات المسيرة أو الدوافع وراء تحليقها قرب أحد أكثر المطارات ازدحامًا في شمال أوروبا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بيجو لايف تحتفل باليوم الوطني السعودي في سوق البث المباشر البالغ 16 مل...