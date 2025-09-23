403
"إنفيديا" تعلن عن خطط استثمارية ضخمة في أوبن أيه آي
(MENAFN) أعلنت شركة "إنفيديا" الأميركية المتخصصة في صناعة الرقائق عن نيتها ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"، في خطوة وصفت بأنها من بين الأكبر على الإطلاق في قطاع الحوسبة المتقدمة.
الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين، يتضمن توفير قدرات حوسبة تصل إلى 10 جيجاوات من مراكز بيانات "إنفيديا" لصالح "OpenAI"، المالكة لمنصة ChatGPT، أكثر منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي شهرة وانتشارًا عالميًا.
وبحسب خطاب النوايا الذي قامت كلتا الشركتان بتوقيعه، من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بنشر أول جيجاواط من أنظمة "إنفيديا" في النصف الثاني من عام 2026، مع تعهد الطرفين بالإفصاح عن التفاصيل الدقيقة للاتفاقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي بيان مشترك، قالت الشركتان: "هذه الشراكة تُكمل العمل المشترك الذي تبذله إنفيديا وأوبن أيه.آي مع شبكة واسعة من الشركاء، بما في ذلك مايكروسوفت وأوراكل وسوفت بنك وستارغيت، بهدف إقامة البنية التحتية الأكثر تطورا في العالم للذكاء الاصطناعي."
وفي بيان مشترك، قالت الشركتان: "هذه الشراكة تُكمل العمل المشترك الذي تبذله إنفيديا وأوبن أيه.آي مع شبكة واسعة من الشركاء، بما في ذلك مايكروسوفت وأوراكل وسوفت بنك وستارغيت، بهدف إقامة البنية التحتية الأكثر تطورا في العالم للذكاء الاصطناعي."
