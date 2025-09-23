403
بيجو لايف تحتفل باليوم الوطني السعودي في سوق البث المباشر البالغ 16 مليار دولار
(MENAFN- Redhill) الرياض، المملكة العربية السعودية: 22 سبتمبر 2025 – أعلنت منصة بيجو لايف، الرائدة عالمياً في مجال البث المباشر، اليوم عن احتفالها المخصّص للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، من خلال أنشطة منتقاة عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، مُصمّمة للاحتفاء بالثقافة السعودية وقيمها وتقاليدها.
وتحت شعار «عزنا بطبعنا»، يتضمن الاحتفال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تكرّم الإرث الثقافي الغني للمملكة، مع التركيز على مستقبلها الرقمي المدفوع بالتكنولوجيا. ويُعدّ هذا العام الثالث على التوالي الذي تحتفل فيه بيجو لايف باليوم الوطني السعودي، فيما يبرهن على استمرار استثمارات المنصة واندماجها في المملكة والتزامها بدعم منظومتها الرقمية النابضة بالحياة، وذلك في إطار سوق البث المباشر الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 16.2 مليار دولار بحلول العام 2030.
مع تمتّع المملكة العربية السعودية بنسبة وصول إلى الإنترنت تبلغ 99% ، وارتفاع نسبة الشباب تحت سن الـ35 لتصل إلى 71% من السكان، فقد صُمّمت احتفالات بيجو لايف باليوم الوطني خصيصاً لجمهور شديد الاتصال والتفاعل المباشر.
وتشمل هذه الاحتفالات هدايا افتراضية تحمل طابع المناسبة إلى جانب محتوى تفاعلي وتجارب ميدانية تتضمن المأكولات السعودية التقليدية والأنشطة العائلية، حيث تضع بيجو لايف الهوية الوطنية السعودية في صميم احتفالاتها.
كما أطلقت المنصة سلسلة من الهدايا الافتراضية الحصرية المستوحاة من الثقافة السعودية، لتتيح لملايين المستخدمين فرصة التعبير عن فخرهم الوطني في صيغة رقمية فريدة.
وفي إطار تعزيز الأجواء الاحتفالية، يستضيف الحساب الرسمي لـ بيجو (MENABC1) جلسات بث مباشر متعددة الضيوف (Multi-Guest) ، بمشاركة نخبة من صنّاع المحتوى السعوديين المعروفين. وستشكّل هذه الجلسات منبراً حيوياً لمناقشة أهمية اليوم الوطني، إلى جانب التفاعل مع الجمهور من خلال مسابقات أسئلة مباشرة وعروض مواهب حية تُبرز الإبداع والفخر الوطني وروح المجتمع. ويشكّل كلٌّ من كبار المستخدِمين المميّزين (VIP) وصنّاع المحتوى المحليين محوراً رئيسياً لهذه الاحتفالية. كما ستُطلق بيجو لايف حملة سحوبات عبر حسابها الرسمي على إنستغرام @Bigolivearabia، مع فرصة ربح آيفون 17، من خلال منشور يشجع المتابعين على التعبير عن مشاعرهم واعتزازهم بهذا اليوم الوطني.
إلى جانب المجال الرقمي، تستضيف بيجو لايف تجمعاً حصرياً يوم الجمعة، 26 سبتمبر 2025، في المملكة العربية السعودية، يجمع قرابة 80 ضيفاً، من بينهم أبرز صنّاع المحتوى والمستخدمين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب "العائلات الرقمية"، وهي مجموعات مجتمعية مخصّصة تعزّز روح الانتماء والتواصل، وذلك ضمن احتفالية مميّزة تعكس قيم المجتمع والثقافة.
تبدأ الفعاليات بجولة خلّابة عند غروب الشمس تتضمن مغامرات خارجية مشوّقة، يعقبها مسابقة الرماية ومجموعة من الألعاب الجماعية المصممة لتعزيز التفاعل وروح الفريق بين الحضور. كما سيحظى الضيوف بتجارب ثقافية سعودية أصيلة، تشمل ركوب الخيل وورشة إبداعية لتنسيق الزهور، وتقديم القهوة السعودية التقليدية، إلى جانب عشاء فاخر يضم أطباقاً من المطبخ السعودي الغني بتراثه. إضافة إلى السحوبات المتنوعة خلال الحفل، تُختتم الفعالية بتكريم أبرز المستخدمين المخلصين وصنّاع المحتوى والعائلات، من خلال بطاقات حصرية مصاغة من الذهب، تقديراً لمساهماتهم ودعمهم المتواصل.
قال إيان غوه، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيجو تكنولوجي:
"في هذا اليوم الوطني، نحن لا نحتفل بيوم عادي من أيام السنة، بل نحتفل بروح المملكة العربية السعودية الديناميكية ورحلتها المتميزة نحو مستقبل متنوع وغني بالترفيه تحت مظلة رؤية 2030. وبما أن أكثر من 70% من السكان هم تحت سن الـ 35، وفي ظل النمو المتسارع لسوق البث المباشر، فإن التزامنا هو توفير منصة تتماشى مع طموحات الشباب السعودي. إن استثمارنا في محتوى ذي صلة بالثقافة المحلية ودعم المواهب السعودية يعكس إيماننا برؤية المملكة، حيث يلتقي العالم الرقمي بالهوية الثقافية ليشكّلا معاً فرصاً غير مسبوقة للتواصل والإبداع. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا التحوّل، مساهمين في قطاع ترفيهي مهيّأ ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني."
إن التزام بيجو لايف بالسوق السعودي يتجاوز احتفالات اليوم الوطني، حيث شاركت المنصة مؤخراً في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) في الرياض، والذي قدّم جوائز قياسية بلغ مجموعها 70 مليون دولار، ما يبرز دور المنصة في دعم منظومة الترفيه الرقمي والألعاب سريعة النمو في المملكة. وتؤكد هذه الجهود على استراتيجية بيجو لايف طويلة الأمد للاستثمار في المجتمع المحلي وتمكين المبدعين السعوديين من مشاركة مواهبهم وثقافتهم مع الجمهور العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي والابتكار في مجال الترفيه.
كما يجسّد هذا الاحتفال استمراراً لاستثمارات بيجو لايف واندماجها في المملكة، انسجاماً مع أهداف رؤية 2030 لزيادة إنفاق الأُسر على الترفيه إلى 6%، وخلق 450 ألف وظيفة في هذا القطاع بحلول عام 2030.
