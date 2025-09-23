شركة أسبيكت للتطوير العقاري تعلن عن توسع استراتيجي في الإمارات واليونان ومصر

الشركة تعزز حضورها من خلال مشاريع رائدة في أبوظبي وأثينا والقاهرة، لتجسيد رؤيتها في تقديم أسلوب حياة عصري ومستدام

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 23, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت شركة أسبيكت للتطوير العقاري، المطوّر المصري الرائد المتخصص في إعادة تعريف مفاهيم المعيشة العصرية، عن توسعها الاستراتيجي إلى الإمارات العربية المتحدة واليونان، إلى جانب تعزيز مكانتها في السوق المصري. ويعكس هذا التوسع طموح الشركة في إنشاء مجتمعات محورها الإنسان، تمزج بين التصميم والابتكار والاستدامة ومرافق أسلوب الحياة، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبين الصاعدين في سوق العقارات الإقليمي.في الإمارات، ستطلق الشركة مشروع ويندز أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٥، وهو أول مشاريعها الرائدة في العاصمة. ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة الدار العقارية، ويتألف من برجين سكنيين فاخرين يضمان ١٠٤ وحدات، بموقع استراتيجي يبعد ١٠ دقائق فقط عن مطار أبو ظبي الدولي و٨ دقائق عن مشروع ديزني لاند أبو ظبي الجديد. ويبلغ حجم المبيعات المستهدف للمشروع حوالي ٣٣ مليون دولار أمريكي، ويُتوقع أن يصبح معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة، حيث يقدم تصاميم مستدامة، ومرافق صحية، ومساحات خضراء ضمن مجتمع متكامل.أما في اليونان، فيمثل دخول شركة أسبيكت للسوق خطوة بارزة في إطار توجهها الدولي المتنامي. وتشمل محفظة الشركة في اليونان حالياً خمسة (٥) مشاريع تقع في بعض من أكثر المناطق الساحلية جذباً في البلاد، لتوفر أسلوب حياة راقٍ مع منح المشترين الدوليين ميزة الحصول على الإقامة الذهبية. وتجمع هذه المشاريع بين الهندسة المعمارية العالمية، والجاذبية الاستثمارية القوية، بما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن نمط حياة متوازن وأمان طويل الأمد. ويبلغ حجم المبيعات المستهدف حوالي ٥٩ مليون دولار أمريكي.وفي مصر، تعزز الشركة حضورها كلاعب رئيسي في قطاع الإسكان الفاخر من خلال مشروعها الرائد في القاهرة الجديدة – التجمع الخامس، والمقام على مساحة ١٢ فداناً في نهاية شارع التسعين – القاهرة الجديدة ١. ويبلغ حجم المبيعات المستهدف للمشروع نحو ٣١٢ مليون دولار أمريكي، حيث يضم وحدات سكنية فاخرة، ومناطق تجارية نابضة بالحياة، ومساحات خضراء واسعة، ليشكل مجتمعاً متكاملاً يلبي الطلب المتنامي على أسلوب حياة عصري بتصميم متميز. كما تعمل الشركة حالياً على تنفيذ عدة مشاريع أخرى، بما يواكب وتيرة التحول العمراني السريع في مصر ورؤيتها للتنمية طويلة المدى.تدعم جميع هذه المشاريع شركة يو ديزاين القابضة، الذراع الإنشائي لأسبيكت وشريكها الاستراتيجي منذ أكثر من عشر سنوات، والتي تتميز بقدرتها على تنفيذ المشاريع من الفكرة حتى الإنجاز باستخدام أحدث الأساليب والممارسات المستدامة. وقال أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي ليو ديزاين القابضة: "شراكتنا مع أسبيكت تعكس التزامنا المشترك بالتميز. فالبناء بالنسبة لنا ليس مجرد إنشاء مبانٍ، بل يتعلق بابتكار مجتمعات متكاملة يجتمع فيها أسلوب الحياة والتكنولوجيا والاستدامة بانسجام تام."ومن جانبه، صرّح أحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لشركة أسبيكت للتطوير العقاري: "لم يعد الباحثون عن العقارات يتطلعون إلى مجرد منزل، بل يبحثون عن مجتمعات توفر الثقافة والترابط والانتماء. توسعنا إلى الإمارات واليونان، إلى جانب حضورنا الراسخ في مصر، يمنحنا القدرة على تقديم ذلك بالضبط. هذه الأسواق الثلاثة تزخر بفرص هائلة، ونحن ملتزمون بإنشاء أماكن تنبض بالحياة والاتصال والازدهار."وتنظر الشركة قدماً إلى التوسع في أسواق واعدة إضافية، مع جعل الاستدامة ركناً أساسياً في جميع مشاريعها المستقبلية، بدءاً من التصاميم الموفرة للطاقة وصولاً إلى المساحات الخضراء المخصصة للمجتمعات. كما تسعى الشركة لمواءمة محفظتها القادمة مع معايير الاستدامة العالمية (ESG) وأولويات التنمية الإقليمية.وفي إطار استراتيجيتها للنمو الإقليمي، ستشارك شركة أسبيكت للتطوير العقاري في معرض سيتي سكيب مصر ٢٠٢٥، الذي سيقام في القاهرة من ٢٤ إلى ٢٧ سبتمبر، حيث ستعرض مجموعة من أبرز مشاريعها وتكشف عن تفاصيل إضافية حول إطلاقاتها المستقبلية. وسيتمكن الزوار والمستثمرون وأصحاب المصلحة من الاطلاع على عروض تفاعلية وتجربة مباشرة للرؤية المبتكرة والتميز التصميمي الذي يميز مشاريع أسبيكت.وبالاعتماد على توسع جريء، وشراكات محلية قوية، والتزام راسخ بالاستدامة، ترسخ شركة أسبيكت للتطوير العقاري مكانتها كقوة إقليمية في سوق العقارات الفاخرة. ويعكس حضورها المتنامي في أبو ظبي وأثينا والقاهرة ليس فقط حجم أعمالها، بل رؤيتها الواضحة: إنشاء مجتمعات تلهم التوازن والترابط والازدهار طويل الأمد.- انتهى -نبذة عن شركة أسبيكت للتطوير العقاريشركة أسبيكت للتطوير العقاري هي مطوّر من الجيل الجديد يعيد صياغة مستقبل المعيشة الفاخرة عبر الإمارات ومصر واليونان. ومن خلال رؤية تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة العصري، تقدّم الشركة مجتمعات تمزج بين العمارة المبتكرة، والاستدامة، والتصميم الذي يتمحور حول أسلوب الحياة. وبفضل محفظة متنامية من المشاريع السكنية والتجارية الرائدة، تعمل أسبيكت جنباً إلى جنب مع شركاء عالميين رائدين وذراعها الإنشائي يو ديزاين القابضة لضمان الدقة والجودة والقيمة المستدامة في كل مشروع.ومن خلال وضع الإنسان والاستدامة في قلب استراتيجيتها، تبتكر أسبيكت وجهات لا تستجيب فقط لمتطلبات المعيشة الحديثة اليوم، بل تتوقع أيضاً احتياجات سكان ومُستثمري الغد. وطموحها واضح: أن تكون قوة إقليمية ذات حضور عالمي، تضع معايير جديدة لكيف يمكن للعقار أن يلهم الترابط والازدهار والرفاهية

