محمد صلاح يخفق في الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة
(MENAFN) تُوّج الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جرمان، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تقدمها سنويًا مجلة "فرانس فوتبول"، بعد موسم استثنائي تفوّق خلاله على الإسباني لامين يامال نجم برشلونة، والبرازيلي فيتينا زميله في سان جرمان، واللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليًا.
وجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، في المركز الرابع ضمن الترتيب النهائي، محققًا أفضل نتيجة له منذ دخوله سباق الجائزة المرموقة. ويعد هذا العام هو السادس الذي يدخل فيه صلاح قائمة المرشحين للكرة الذهبية، دون أن يتمكن من حصد اللقب حتى الآن.
وبرز صلاح خلال الموسم المنصرم بفضل أدائه الحاسم مع ليفربول، حيث سجل وصنع أهدافًا حاسمة ساهمت في تعزيز موقع الفريق بين كبار أوروبا، لكن ذلك لم يكن كافيًا لاعتلائه منصة التتويج هذه المرة أيضًا.
ورغم غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى، يواصل صلاح ترسيخ مكانته بين نخبة لاعبي العالم، بتواجده المتكرر في القائمة النهائية منذ سنوات، وهو ما يعكس ثبات مستواه وتقدير الصحافة الرياضية العالمية لما يقدمه على المستطيل الأخضر.
