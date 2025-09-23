36 ألف طن إنتاج التمور الأردنية عام 2025

خبرني - يقدر إنتاج التمور الأردنية هذا العام بقرابة 36 ألف طن من أجود أصناف التمور، وعلى رأسها تمر المجهول العالمي، إلى جانب صنف البرحي وبعض الأصناف الأخرى.

ونظمت جمعية التمور الأردنية (JODA) الثلاثاء احتفالاً خاصاً بمناسبة يوم جني وحصاد التمور الأردنية للسنة الرابعة على التوالي، وذلك في محطة نقابة المهندسين الزراعيين بمنطقة الكرامة في غور الأردن، حيث تتركز زراعة النخيل، تحت رعاية وزير الزراعة صائب خريسات.

وحضر الاحتفال عدد من مزارعي النخيل وممثلي الجهات الرسمية، في فعالية سنوية أصبحت تشكل محطة وطنية للاحتفاء بجهود المزارعين على مدار عام كامل من العناية والمتابعة والمثابرة لإنتاج محصول متميز أصبح علامة فارقة في الأسواق العالمية.

كما أقيم على هامش المهرجان معرض خاص يضم عينات من إنتاج هذا الموسم، كشاهد حي على جودة التمور الأردنية التي تشهد طلباً عالمياً متزايداً بفضل تميزها وجودتها.

وتجاوزت المساحات المزروعة بالنخيل في المملكة 50 ألف دونم، فيما يقترب عدد أشجار النخيل من مليون نخلة. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأردن خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أكثر من 50 ألف طن، بقيمة تتجاوز 150 مليون دينار، فيما تقدر قيمة الصادرات بأكثر من 60 مليون دولار سنوياً.

ويوفر قطاع التمور الأردني أكثر من 11 ألف فرصة عمل، معظمها للنساء العاملات في مشاغل التمور التي تعتمد أحدث التقنيات العالمية في عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، مما يجعل هذا القطاع رافعة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي.