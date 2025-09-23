بتوجيهات منصور بن زايد.. افتتاح مدرسة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية" في نوفمبر المقبل

MENAFN - Al-Bayan) أبوظبي - وامبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تفتتح في نوفمبر المقبل، مدرسة ((أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية)) في جزيرة الجبيل بأبوظبي.



وتعد المدرسة خامس مدرسة عالمية متخصصة في مجال فنون الفروسية الكلاسيكية، بعد المدارس الأربع المتواجدة في النمسا، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا.

وتمتد المدرسة على مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، لتوفر مرافق متكاملة مخصصة لفنون الفروسية الكلاسيكية، في بيئة تعكس إرث الفروسية العربية العريق؛ حيث صممت منشآتها بعناية لتأمين أعلى مستويات الراحة للخيول، مع اعتماد معايير عالمية دقيقة في مجالات الرعاية والتدريب، لتوفير بيئة ملائمة للفرسان والخيول، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم في بيئة رياضية تلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.



وتضم مدرسة ((أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية)) قاعة عروض مكيفة تتسع لـ1200 شخص. كما تحتوي المدرسة على 60 إسطبلاً مزوداً بنظام تكييف خاص، وتقنيات مراقبة متقدمة، إلى جانب عيادة للرعاية البيطرية وإعادة التأهيل، وساحات للتدريب، ومسارات مظللة للخيول والرياضيين.



وتوفر ((أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية)) مساحات ثقافية وتعليمية وحرفية تعنى بحفظ المعارف في مجال الفروسية وضمان نقلها إلى الأجيال القادمة، حيث يقدم ((معرض الفروسية)) في المدرسة مجموعة مختارة من القطع الأثرية النادرة، التي توثق تاريخ الفروسية عبر القرون في مختلف الحضارات.



كما تضم المدرسة مكتبة تعد من بين أكبر مكتبات الفروسية على مستوى العالم، حيث تحتوي على أكثر من 10.000 كتاب، فيما تضم ((دار الحرف))، التي تعد أول دار لصناعة سروج الفروسية في دولة الإمارات، وتهدف إلى إعادة إحياء هذه الحرفة التقليدية وتطويرها.



وتقدم مدرسة ((أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية)) مجموعة من برامج التعليم الأساسي التي تبدأ من ((أكاديمية الفرسان الناشئين)) وصولاً إلى ((برنامج الفروسية))، الذي يمتد لأربع سنوات.

وتوفر هذه البرامج مسارات تعليمية لمختلف المراحل العمرية، كما تتيح الفرصة أمام الفرسان الناشئين، بما في ذلك الأطفال من أصحاب الهمم، للانخراط في بيئة تعليمية متكاملة؛ حيث يسهم كل برنامج في إعداد جيل جديد من الفرسان، وفق منهجية تقوم على قيم ومبادئ الانضباط والمثابرة والاحترافية.