والد لامين يامال: الأسوأ حدث في جائزة الكرة الذهبية

2025-09-23 07:11:49
بدا منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، غير سعيد على الإطلاق بعد خسارة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة ((فرانس فوتبول)) لأفضل لاعب في العالم.


وبعد علمه بفوز عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان بالجائزة، توقف نصراوي بسرعة في المنطقة المخصصة للصحافيين الإسبان، وقال لهم ((العام المقبل لنا))، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ((ماركا)) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لكن لاحقاً ومع مرور الدقائق ازداد سخط نصراوي وعبّر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج ((إل شيرينجيتو))، وقال: ((أعتقد أنها الأسوأ.. لن أقول سرقة، بل هو ضرر معنوي لإنسان)).
وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأوضح ((أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون)).


وختم بالقول: ((لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئاً غريباً جداً حدث هنا. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية)).

