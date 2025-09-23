والد لامين يامال: الأسوأ حدث في جائزة الكرة الذهبية

والد لامين يامال: الأسوأ حدث في جائزة الكرة الذهبية
بدا منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، غير سعيد على الإطلاق بعد خسارة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة ((فرانس فوتبول)) لأفضل لاعب في العالم.
وبعد علمه بفوز عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان بالجائزة، توقف نصراوي بسرعة في المنطقة المخصصة للصحافيين الإسبان، وقال لهم ((العام المقبل لنا))، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ((ماركا)) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لكن لاحقاً ومع مرور الدقائق ازداد سخط نصراوي وعبّر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج ((إل شيرينجيتو))، وقال: ((أعتقد أنها الأسوأ.. لن أقول سرقة، بل هو ضرر معنوي لإنسان)).
وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأوضح ((أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون)).
وختم بالقول: ((لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئاً غريباً جداً حدث هنا. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية)).
