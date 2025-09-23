الأمير يعزي خادم الحرمين بوفاة مفتي السعودية

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عبّر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مستذكرا سموه مناقب الفقيد وأعماله الخيرية طيلة مسيرته المباركة وما قدمه من إسهامات جليلة لديننا الإسلامي الحنيف خدمة للمسلمين جمعاء، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يبلغه درجات الأبرار ويلحقه بالصالحين ويلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

