الأمير يعزي خادم الحرمين بوفاة مفتي السعودية

الأمير يعزي خادم الحرمين بوفاة مفتي السعودية
بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عبّر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مستذكرا سموه مناقب الفقيد وأعماله الخيرية طيلة مسيرته المباركة وما قدمه من إسهامات جليلة لديننا الإسلامي الحنيف خدمة للمسلمين جمعاء، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يبلغه درجات الأبرار ويلحقه بالصالحين ويلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.
